“Esmu izmirstošas profesijas pārstāvis, bail palikt uz ielas ziemā,” Zigmunds atklāj, cik grūti Latvijā atrast darbu – šis ir bijis viens no lasītākajiem rakstiem manā rubrikā “Negodīgas algas”.
Zigmunda stāsts daudzus ir aizkustinājis, vairāki uzņēmēji uzrakstījuši man, lai palīdzu sazināties ar Zigmundu, viņam piedāvājot darbu, kā arī vairāki lasītāji dalījušies savā stāstā. Manā epastā iekritis arī pirmais pieredzes stāsts angļu valodā no Rodnija, kurš dzīvo Latvijā pie meitas, bet ir no Nīderlandes. Lai LA.LV lasītāji vairums varētu izlasīt Rodnija stāstu, iztulkoju to latviski.
“Mani sauc Rodnijs, esmu no Nīderlandes, un šobrīd dzīvoju Latvijā, jo mana meita ir latviete. Vakar savā telefonā izlasīju Jūsu rakstu par Zigmundu, un tas mani patiesi uzrunāja. Viņas stāsts par darba meklējumiem mani iedrošināja uzrakstīt un dalīties arī ar savu pieredzi.
Profesionāli man ir stabila finanšu jomas pieredze. Es strādāju par finanšu direktoru kādā uzņēmumā Roterdamā, kur pārraudzīju vairāku meitasuzņēmumu finanses. Papildus tam man pieder savs uzņēmums, esmu divu dzīvojamo īres īpašumu īpašnieks un pārvaldītājs.
Kopš decembra esmu aktīvi meklējis darbu Latvijā. Es šeit dzīvoju un patiesi vēlos dot ieguldījumu Latvijas ekonomikā un sabiedrībā. Es pilnībā apzinos, ka atalgojuma līmenis Latvijā atšķiras no Nīderlandes, un tas man nav šķērslis. Finansiāli es varētu izvēlēties vispār nestrādāt un dzīvot komfortabli no saviem pasīvajiem ienākumiem Nīderlandē. Taču tas nav galvenais — es vēlos strādāt, dot ieguldījumu un būt profesionāli aktīvs.
Pēdējo divu mēnešu laikā darba meklējumi Latvijā man ir atvēruši acis par to, kāda ir patiesā situācija Latvijā, un, godīgi sakot, darba meklējumi ir mani ļoti nogurdinājuši.
Nereti rodas sajūta, ka darba devēji piedāvā augstākā līmeņa vadītāju “pilnu komplektu” uz papīra, lai gan reālais atalgojums un ieguvumi ir visai ierobežoti.
Ņemot vērā manu pieredzi, kur iepriekš nopelnīju ap 10 000 eiro neto mēnesī, pielāgošanās citam atalgojuma līmenim ir kaut kas, kam esmu gatavs. Tomēr nesamērīgais atlases process rada grūtības to saprast. Latvija ir augoša ekonomika, kas vēl attīstās un mācās. No mana skatupunkta būtu loģiski atvērties pieredzējušiem ārvalstu profesionāļiem, kuri var sniegt starptautisku pieredzi un ir gatavi integrēties un strādāt uz vietas.
