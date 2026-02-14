“Nīderlandē pelnīju 10 000 eiro mēnesī, bet Latvijā nevaru atrast darbu,” finanšu direktors salīdzina darba tirgu 0
Krista Draveniece

sniegs, ziema, kupenas, putina,
sniegs, ziema, kupenas, putina,
Foto: AP/Scanpix/LETA
Krista Draveniece
5:55, 14. februāris 2026
Stāsti Pieredze

“Esmu izmirstošas profesijas pārstāvis, bail palikt uz ielas ziemā,” Zigmunds atklāj, cik grūti Latvijā atrast darbu – šis ir bijis viens no lasītākajiem rakstiem manā rubrikā “Negodīgas algas”.

Laura Dukure sniedz ļoti svarīgu informāciju par pazudušo bijušā vīra māsu Paulu
“Esmu šokā. Laikam apsildīt māju ar siltumsūkni bija stulba izvēle!” Kulbergs publisko savus apkures rēķinus
Bērni turpmāk no četru gadu vecuma likumīgi varēs mainīt dzimumu
Lasīt citas ziņas

Zigmunda stāsts daudzus ir aizkustinājis, vairāki uzņēmēji uzrakstījuši man, lai palīdzu sazināties ar Zigmundu, viņam piedāvājot darbu, kā arī vairāki lasītāji dalījušies savā stāstā. Manā epastā iekritis arī pirmais pieredzes stāsts angļu valodā no Rodnija, kurš dzīvo Latvijā pie meitas, bet ir no Nīderlandes. Lai LA.LV lasītāji vairums varētu izlasīt Rodnija stāstu, iztulkoju to latviski.

“Mani sauc Rodnijs, esmu no Nīderlandes, un šobrīd dzīvoju Latvijā, jo mana meita ir latviete. Vakar savā telefonā izlasīju Jūsu rakstu par Zigmundu, un tas mani patiesi uzrunāja. Viņas stāsts par darba meklējumiem mani iedrošināja uzrakstīt un dalīties arī ar savu pieredzi.

CITI ŠOBRĪD LASA
NATO mācībās izgaismojas bīstama patiesība – vai sabiedrotie ir gatavi dronu karam?
VIDEO. “Tu tiešām domā, ka es duraks esmu?” Vai Sindija Bokāne krāpa Niku Endziņu?
KNAB pieķer deputāti likuma pārkāpumā – par interešu konfliktu sodīta Saeimas deputāte Armaņeva

Profesionāli man ir stabila finanšu jomas pieredze. Es strādāju par finanšu direktoru kādā uzņēmumā Roterdamā, kur pārraudzīju vairāku meitasuzņēmumu finanses. Papildus tam man pieder savs uzņēmums, esmu divu dzīvojamo īres īpašumu īpašnieks un pārvaldītājs.

Pēc vairāk nekā 15 gadiem finanšu nozarē 2025. gada vasarā nolēmu paņemt īsu profesionālu pauzi, lai vairāk laika pavadītu ar meitu un nedaudz atpūstos.

Kopš decembra esmu aktīvi meklējis darbu Latvijā. Es šeit dzīvoju un patiesi vēlos dot ieguldījumu Latvijas ekonomikā un sabiedrībā. Es pilnībā apzinos, ka atalgojuma līmenis Latvijā atšķiras no Nīderlandes, un tas man nav šķērslis. Finansiāli es varētu izvēlēties vispār nestrādāt un dzīvot komfortabli no saviem pasīvajiem ienākumiem Nīderlandē. Taču tas nav galvenais — es vēlos strādāt, dot ieguldījumu un būt profesionāli aktīvs.

Pēdējo divu mēnešu laikā darba meklējumi Latvijā man ir atvēruši acis par to, kāda ir patiesā situācija Latvijā, un, godīgi sakot, darba meklējumi ir mani ļoti nogurdinājuši.

Esmu izgājis cauri vairākiem atlases posmiem — reizēm pat pieciem vai sešiem — uz amatiem ar salīdzinoši pieticīgu atalgojumu. Mani pārsteidz ne tik daudz pats atalgojuma līmenis, cik sarežģītais un ilgais atlases process pozīcijām, kuras citās valstīs tiktu aizpildītas daudz vienkāršāk.

Nereti rodas sajūta, ka darba devēji piedāvā augstākā līmeņa vadītāju “pilnu komplektu” uz papīra, lai gan reālais atalgojums un ieguvumi ir visai ierobežoti.

Ņemot vērā manu pieredzi, kur iepriekš nopelnīju ap 10 000 eiro neto mēnesī, pielāgošanās citam atalgojuma līmenim ir kaut kas, kam esmu gatavs. Tomēr nesamērīgais atlases process rada grūtības to saprast. Latvija ir augoša ekonomika, kas vēl attīstās un mācās. No mana skatupunkta būtu loģiski atvērties pieredzējušiem ārvalstu profesionāļiem, kuri var sniegt starptautisku pieredzi un ir gatavi integrēties un strādāt uz vietas.

Esmu šeit tāpēc, ka mana meita piedzima Rīgā 2020. gadā. Viņas māte vēlējās viņu audzināt Latvijā, un es to sapratu un respektēju. Tomēr jāatzīst, ka nesenā pieredze man liek aizdomāties, vai mums tomēr nevajadzēja palikt Nīderlandē. Tā ir smaga doma, jo es patiesi vēlos, lai mūsu nākotne būtu šeit.”

vīrietis stāsta.

Vai tev ir stāsts par darba meklējumiem Latvijā? Kādas nejēdzības tu esi novērojis? Padalies pieredzē, rakstot man uz [email protected].

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Ogrē ienāk tirdzniecības milzis: zināms, cik lielas algas sola darbiniekiem
RAKSTA REDAKTORS
“Esmu izmirstošas profesijas pārstāvis, bail palikt uz ielas ziemā,” Zigmunds atklāj, cik grūti Latvijā atrast darbu
RAKSTA REDAKTORS
“Par loga ailes apdari cena no cik eiro? Esmu uz pauzes!” Zanda neizpratnē, kurš vispār mūsdienās var atļauties remontu dzīvoklī
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.