"Tas bija pilnīgs sviests!" Tautieši pikti par LSM "necieņas izrādīšanu" latviešu sportistei
Milānas–Kortīnas ziemas olimpiskās spēles katru dienu rit pilnā sparā. Arī vakar, 13. februārī, varējām sekot līdzi savu tautiešu cīņai par medaļām. Piektdien mūsējie sacentās biatlonā, distanču slēpošanā, daiļslidošanā un skeletonā.
Skeletonā Kortīnā d’Ampeco sacensībās piedalījās 18 gadus vecā skeletoniste Marta Andžāne, taču tas, kas viņas brauciena laikā notika TV ēterā, satrieca daudzus skatītājus – kamēr startēja Andžāne, uz dalīta TV ekrāna bija skatāma intervija ar latvieti Dārtu Esteri Zunti, kas olimpiādē pārstāv mūsu kaimiņus igauņus.
“Kāpēc man ir kauns? Vajadzētu būt @lsm.lv olimpisko spēļu tiešraides komandai, kas, kamēr brauc Latvijas skeletoniste, intervē igauņu (bijušo Latvijas, jo Igaunijā labāk) skeletonisti. Nevarēja pagaidīt? Būū… #MilanoCortina2026,” vietnē “Threads” raksta Artūrs.
Viņš nav vienīgais, kas šo “nejēdzību” vakar ievēroja. Lai arī komentāru nav daudz, visi kā viens piekrīt Artūra teiktajam, saucot to par necieņas izrādīšanu un stulbu, dīvainu rīcību.
Lūk, kas komentētājiem uz mēles:
“Nedzirdēju ne vārda, ko viņa teica, jo sekoju līdzi un turēju īkšķus. Bet nebija taktiski šis.”
“Šis tiešām bija necieņa!!!!”
“Iedomājoties, ka viņas braucienu vēroja ģimenē omītes, opīši… Nu drausmas!”
“Jā, šis tiešām bija stulbi!”
“Jā, šis bija ļoti neglīti, @lsm.lv, kauns!”
“Šogad sportistu intervēšana no pārraidošās televīzijas ir galīgi ne visai. Un plus vēl šis.”
“Jā, tas likās savādi.”
“Šis bija galīgi garām. Nevarēja pagaidīt vai palaist nedaudz vēlāk, bet kā ierakstu?!”
“Biju ļoti dusmīga.”
“Šis patiešām bija dīvaini!”
“Piekrītu!!! Nenormāli nepatīkami!”
“Jap, pilnībā piekrītu… šis sanāca nekorekti. Principā Dārtu Zunti varēja nointervēt kripatu vēlāk…”
“Tieši tā, tas bija pilnīgs sviests, riktīgi sadusmojos! Vai tiešām viņi neredz, nejēdz, kas notiek trasē…”
