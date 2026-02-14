FOTO: Unsplash.com

Gribi to vai nē, bet, kad pienāk Valentīndiena, daudzi nonāk zem spiediena. Ieskatīšanās zvaigznēs var palīdzēt iziet cauri šim sarežģītajam laikam un dot mājienus par to, ko šogad varētu sagaidīt tieši tu.

Šajā Valentīna dienā Venēra — mīlestības planēta — atrodas ideālistiskajās Zivīs un veido labvēlīgu saikni ar Jupiteru, veiksmes planētu, kas šobrīd atrodas gādīgajā Vēzī. Tas rada atmosfēru, kas ir īpaši piemērota romantikai, ziņo Daily Mail.

Zivju ietekmē mēs visi varam kļūt sentimentāli noskaņoti, taču Jupiters to līdzsvaro ar savu gudro un dāsno klātbūtni Vēzī — zīmē, kas saistīta ar rūpēm un gādību.

Tā kā Jupiters šobrīd ir retrogrādā kustībā, mēs tiekam mudināti pārdomāt, kā vispirms parūpēties par savām vajadzībām, pirms rūpējamies par citiem. Tas ir svarīgs atgādinājums: bez veselīgām un labvēlīgām attiecībām ar sevi mēs nevaram izveidot noturīgas, mīlošas attiecības ar citiem.

Īpaši labvēlīgs laiks 4 zodiaka zīmēm

Šis laiks īpaši labvēlīgs būs ūdens zīmēm — Vēzim, Skorpionam un Zivīm, kuri var sagaidīt mīlestības un apbrīnas vilni. Romantiski pozitīvi tas izskatās arī Strēlniekiem.

Strēlnieki, būdami viena no dāsnākajām zodiaka zīmēm, var sagaidīt patiesu gādību, parādot visām uguns zīmēm, ka 2026. gadā vēlmes var kļūt dziļākas, ja cilvēks prot palēnināt tempu.

