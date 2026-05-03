"Kaut kas šajā vakarā bija citādāks…" Grupa "Sudden Lights" turpina aizkustināt klausītāju sirdis – koncerts Liepājā bijis fenomenāls
Pēc 18. aprīļa “Sudden Lights” koncerta Valmierā, kad lielā sajūsma par tik ļoti iemīļoto puišu grupu daudziem mijās ar vēlmi pēc svaiga gaisa, iespējams, daļa apmeklētāju ar bažām gaidīja nākamo grupas koncertu Liepājas Olimpiskajā centrā. Tomēr cilvēku reakcijas sociālajos tīklos liecina, ka šoreiz pieredze bijusi citāda – apmeklētāju atsauksmes ir krietni pozitīvākas.
Jaudīgā atmosfēra vakardienas koncertā apbūrusi nevienu vien grupas fanu.
Koncerta programmā izskanēja dziesmas no grupas jaunākā albuma “Īsas vasaras garas ziemas”, kā arī klausītājiem labi zināmi skaņdarbi no iepriekšējiem albumiem.
Piedzīvotājās sajūtas un emocijas esot bijušas vārdiem neaprakstāmas.
Uz skatuves kāpa arī rokmūziķis Ainars Virga, kurš kopā ar “Sudden Lights” puišiem izpildīja dziesmu “Liedagā”.
Lūk, cilvēku pozitīvās atsauksmes, kuras papildina noķertie, debešķīgi skaistie foto mirkļi!