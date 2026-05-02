Krievu propagandists, iespējams, pirmo reizi atvēra muti un pateica patiesību 3
NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja, ka Krievijas Aizsardzības ministrijas īstenotā ārvalstnieku vervēšana sasniegusi maldināšanas un nekaunības līmeni, par ko sāk runāt pat prokremliskie propagandisti.
Viņš skaidroja, ka ārvalstnieki, īpaši no nabadzīgākām Āfrikas valstīm, tiek pievilināti ar solījumiem par labi apmaksātu darbu Maskavā. Ierodoties Krievijā, viņiem tiek atņemti dokumenti un paziņots, ka darbs nepastāv, bet vīzas ir beigušās. Cilvēkiem tiek piedāvāta izvēle – doties atpakaļ bez kompensācijas vai parakstīt līgumu ar Krievijas armiju, kas bieži vien ir nesaprotamā valodā.
Slaidiņš uzsvēra, ka šādā veidā ārvalstnieki faktiski tiek piespiesti dienēt armijā. Viņš arī piebilda, ka Krievija plāno 2026. gadā vervēt ap 20 tūkstošiem ārzemnieku, paplašinot rekrutēšanu arī Āfrikā, kur daudzi cilvēki finansiālu iemeslu dēļ varētu piekrist šādiem piedāvājumiem.
