Kambala Turcijā joprojām zvaigznes statusā un sola sievai auklīti – kārtīgu tanti!
Atzīmējot savu kāzu jubileju, realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Olga un Kaspars Kambalas devušies uz Turciju. Lai iepriecinātu laulāto draudzeni, Kaspars noorganizēja ekskluzīvu atpūtu privātā zonā pie baseina. Lai gan sākotnēji pāris baudīja mieru, drīz vien viņu sarunas skāra dziļākas tēmas, salīdzinot ikdienu Latvijā ar pieredzi svešatnē.
Atpūšoties kūrortā, Olga sāka analizēt savu pašsajūtu prom no mājām: “Varbūt Latvijā mums vienkārši tas klimats neder?” Viņa secina, ka ārpus dzimtenes viss šķiet harmoniskāks. Kaspars šim viedoklim pievienojas, norādot uz kraso atšķirību starp cilvēku enerģētiku – ja Latvijā ierasta parādība ir neapmierinātas sejas izteiksmes, tad Turcijā dominē viesmīlība un sirsnība, kas spilgti izpaužas arī servisa kvalitātē.
Kaspars ir gatavs pielikt pūles, lai atvieglotu sievas ikdienas soli, tādēļ viņš iecerējis nolīgt palīdzi. “Es esmu izdomājis – es strādāšu, lai tev varētu būt kaut kāda auklīte. Tev būs tāda auklīte, kas būs bišķiņ vecāka par tevi, tāda kārtīga tante,” vēsta basketbolists. Šī asistente uzņemtos rūpes par maltīšu gatavošanu, mājas uzkopšanu un palīdzētu Olgai saposties. Olga atminas, ka līdzīga aprūpe viņai bijusi jau bērnībā, savukārt Kaspars uzskata, ka šāds atbalsts ir nepieciešams, jo viņš fiziski nevarot visur būt viņai blakus.
Pirmajā ceļojuma dienā Kaspars atzīst, ka laikapstākļi vēl nav ideāli, taču sola uzlabojumus: “Vismaz es varu tevi atvest uz siltāku… lai gan laiks nav tā, ka baigi lutina. Bet rīt būs labāks, mēs rīt atnāksim pa dienu, no rīta.” Viņš arī neslēpj savu nepatiku pret masveida tūrismu: “Un nedusmojies, sieva – es tev esmu teicis, es nekad neesmu braucis uz “all inclusive” vairāk kā pāris reizes, tāpēc ka es nevaru, mani tas bars baigi nogurdina, lai kāds bars nebūtu un no kurienes.”
Turcijā Kambala joprojām ir zvaigznes statusā, pateicoties savai sportista karjerai vietējos klubos. Šī atpazīstamība nodrošina īpašu servisu: “Kambalas kungs, viss, ko jūs vēlaties! Gribat namiņu pie baseina, vēlaties šo vai to?” Protams,” gandarījumu par personāla attieksmi pauž Kaspars.
Olga ar humoru norāda, ka vīra slava Turcijā strādā pati par sevi, kamēr Latvijā situācija esot pretēja — tur viņi bieži saskaroties ar aizspriedumiem. Kā piemēru viņi min naktsdzīves baudīšanu mājās, kur attieksme mēdzot būt aizskaroša. “Tu atnāc uz klubu, tu esi alkoholiķis un narkomāns tur stūrītī,” skarbi komentē Kaspars, piebilstot, ka viņu neuztrauc citu viedoklis: “Kamēr es sauļojos, jūs atkal meklējat, kur es esmu bijis un ko esmu darījis. Es labāk sauļojos nekā meklēju un komentēju.”
Noslēgumā Kaspars pauž nožēlu, ka ierašanās dienā nav sarūpējis vērienīgāku pārsteigumu: “Mīļā sieviņ, atvaino, mēs šodien tikai iebraucām, un nekādu grandiozu nepaspēju sagatavot, jo es biju aizmirsis, ka šī ir Turcija, šī ir mana zeme un vajag tikai paprasīt.” Olga gan saglabā praktisku nostāju, norādot, ka viņai galvenais ir rezultāts: “Vienīgais tas, ka tur viss ar alkoholu, bet nu neko… man vispār vienalga. Lai viņš man uztaisa to, ko es prasu.”
VIDEO: