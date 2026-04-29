“Kā ģerevņa!” Magone atklāj, kā izvēlējusies sev jauno uzvārdu 0
Dzejniece un šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Magone Liedeskalna turpina pilnveidot savu tēlu. Šoreiz viņa viesojās pie matu meistara, kur procedūras laikā kavējās atmiņās par to, kā personības identitāte ietekmējusi viņas dzīvesgājumu.
Sarunas gaitā meistars atzinīgi novērtēja klientes pašreizējo uzvārdu, kas izceļas ar savu estētiku. Lai gan savulaik tieši neparastā vārda un uzvārda kombinācija kalpoja kā spēcīgs instruments atpazīstamības veicināšanai izklaides industrijā, Magone neslēpj, ka bērnības un jaunības gados tas bija smags slogs. Dzimtais uzvārds Burka viņai asociējās ar pastāvīgu emocionālu spriedzi: “Zini, Magone un Burka skolas laikā bija graujošs salikums. Universitātē arī ar tādu pašu. Es sapratu, ka tā Burka nerullē. Kaut kas ir jādara. Citi saka, ka baigi labais brends, visi atpazīst. Bet man nepatīk.”
Māksliniece atzīst, ka iepriekšējais uzvārds viņai drīzāk šķita kā nepievilcīga iesauka, nevis lepnuma avots, radot sajūtu, kuru viņa raksturo: “Kā ģerevņa”. Tieši šīs iekšējās pretrunas un vēlme norobežoties no pagātnes pārdzīvojumiem 2022. gadā noveda pie izlēmīga soļa – oficiālas uzvārda maiņas gan sev, gan pirmdzimtajam dēlam. Šis notikums bija emocionāls pagrieziena punkts, ko viņa pati salīdzina ar simbolisku atdzimšanu: “Iegāja viens cilvēks, iznāca cits ārā. Principā, tu dzimsti no jauna. Tā dzīve, kas tur bija – visas bēdas, skeleti lien, grāb, rausta mani… Es gribu dzīvi labāku! Es gribu dzīvi tāda, kāda man ir paredzēta, kādu esmu pelnījusi!”
Jaunā identitāte kļuva par dzinuli turpmākajai izaugsmei, kas turpinās vēl šodien. Izvēlētais uzvārds nav nejaušs – tas sakņojas mīlestībā pret savu dzimto pusi: “Paņēmu no dzimtā miesta “Liedeskalns”, Liedes upe tur ir. Pateicībā savai vietai, kur es piedzimu un uzaugu, ieliku uzvārdu. Man arī mīļa vieta. Spēcīgi. Labi man iedarbojas. Kā dziesma gandrīz. Četras grāmatas jau ir, piektā vēl jāprintē. Disks arī drīz mums kaut kad būs gatavs.”
