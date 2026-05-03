Aprīlī viņi zaudēja vairāk nekā ieguva – Kremlis izmanto iefiltrēšanās taktiku, lai pārspīlētu savu kontroli pār teritoriju
Aprīlī Krievijas ofensīva palēninājās, Krievijas spēkiem zaudējot kontroli pār 116 kvadrātkilometru lielu teritoriju.
“Krievijas virzība uz priekšu kaujas laukā kopš 2025. gada novembra ir pastāvīgi samazinājusies, jo Ukrainas pastāvīgie sauszemes pretuzbrukumi, vidējas darbības rādiusa triecieni, Kremļa bloķēšana Krievijas “Starlink” termināļu izmantošanai un piekļuves ierobežojumi “Telegram” ir saasinājuši esošās problēmas Krievijas armijā,” norāda Kara pētījumu institūta analītiķi.
Vienlaikus analītiķi norāda, ka Krievijas izaugsmes palēnināšanās varētu būt daļēji saistīta ar sezonālām laikapstākļu svārstībām.
2025.–2026. gada ziema bija aukstāka un daudz mitrāka nekā iepriekšējā. Tā rezultātā Krievijas armija martā un aprīlī palēnināja savu virzību uz priekšu pavasara slapjdraņķa sezonas dēļ. Sasalušās zemes atkušana un pavasara lietavas pasliktina mehanizētās kustības apstākļus, jo tehnika vienkārši iestrēgst bezceļu reljefā.
Vienlaikus analītiķi norāda, ka Krievijas karaspēks maijā un jūnijā, iestājoties karstam laikam, varētu palielināt virzības tempu.
Kara pētījumu institūta (ISW) eksperti arī norāda, ka Kremlis izmanto iefiltrēšanās taktiku, lai pārspīlētu Krievijas kontroli pār teritoriju.
“Saskaņā ar ISW datiem, Krievijas spēki 2026. gada aprīlī ieņēma vai iekļuva 28,28 kvadrātkilometru platībā un no 2025. gada novembra līdz 2026. gada aprīlim kopumā 1716,42 kvadrātkilometru platībā. Tomēr tajā pašā laika posmā Krievijas spēki ieņēma tikai 1443,35 kvadrātkilometrus,” atzīmēja analītiķi.