Gada nozīmīgākais Latvijas padel notikums – Latvijas Republikas padel čempionāts jau šajā nedēļas nogalē
24.–26. aprīlī Mārupē, MH Padel II klubā (Lielmaņi, Mārupe, Mārupes pagasts), norisināsies 5. Latvijas Republikas padel čempionāts, kurā 116 Latvijas vadošie spēlētāji sacentīsies par 2 500 EUR balvu fondu vīriešu un sieviešu konkurencē.
Turnīrs pulcēs visus Latvijas vadošos padel spēlētājus un kļūs par sezonas kulmināciju pēc gada sākumā aizvadītajām septiņām reitinga sacensībām. Piektdien, 24. aprīlī, tiks aizvadītas kvalifikācijas cīņas, bet pamatturnīra pirmās kārtas spēles notiks sestdien, 25. aprīlī, no plkst. 9:00.
Turnīra finālspēles svētdien, 26. aprīlī, no plkst. 13:00 būs skatāmas tiešraidē YouTube, Sportacentrs.com Facebook un Jūrmala TV, paplašinot auditoriju ārpus klātienes skatītājiem.
Padel – viens no straujāk augošajiem sporta veidiem pasaulē
Turnīra nozīmi pastiprina arī straujā padel attīstība gan pasaulē, gan Latvijā. Padel šobrīd tiek uzskatīts par vienu no visstraujāk augošajiem sporta veidiem pasaulē – ar vairāk nekā 35 miljoniem spēlētāju vairāk nekā 150 valstīs. Tā popularitāti veicina pieejamība un sociālais raksturs – spēle notiek pāros, ir viegli apgūstama un piemērota dažāda līmeņa spēlētājiem.
Lai gan sporta veids Latvijā plašāku popularitāti ieguvis tikai pēdējos gados, īpaši pēc pirmo specializēto klubu atvēršanas ap 2022. gadu, šobrīd tas piedzīvo strauju izaugsmi gan infrastruktūras, gan spēlētāju skaita ziņā.
“Padel straujā izaugsme nav nejaušība – tas apvieno vairākas lietas, kas mūsdienās cilvēkiem ir svarīgas: ātru apgūstamību, dinamisku spēli un sociālo pieredzi. Atšķirībā no daudziem citiem sporta veidiem, šeit jau pirmajā reizē iespējams izbaudīt spēli un sacensību elementu. Tieši tas padara padel par vienu no pieejamākajiem un straujāk augošajiem sporta veidiem arī Latvijā,” Krišjānis Ritovs – Latvijas Padel federācija valdes loceklis
Latvijā pēdējos gados izveidoti jau vairāki desmiti padel laukumu, un jauni projekti turpina attīstīties, tostarp centri ar vairāk nekā 8–10 kortiem vienā lokācijā, kas liecina par strauju sporta veida komercializāciju un pieprasījuma pieaugumu.
“Latvijā šobrīd redzam to pašu attīstības modeli, kas pirms dažiem gadiem notika Skandināvijā – sākumā nišas sports, bet ļoti īsā laikā tas kļūst par masu aktivitāti. Padel potenciāls Latvijā vēl ir tikai sākuma stadijā,” stāsta Krišjānis Ritovs – Latvijas Padel federācija valdes loceklis.
Sporta un kopienas notikums
Turnīra norises vieta – MH Padel II – šajās dienās kļūs par padel centru Latvijā, pulcējot ne tikai sportistus, bet arī līdzjutējus un sporta entuziastus.
Organizatori sola augsta līmeņa spēles, dinamiskas cīņas un atmosfēru, kas raksturo mūsdienu padel kultūru – sportu, kas apvieno sacensību, izklaidi un kopienu.