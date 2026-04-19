Foto: “Threads”/strazduleens

“Mana sirds vēl joprojām trīc…” Jaunā līgava dalās sajūtās pēc bildinājuma uz skatuves “Sudden Lights” koncertā 0

16:07, 19. aprīlis 2026
vēstījām, vakar, 18. aprīlī, Valmieras Olimpiskajā centrā valdīja neaizmirstama atmosfēra. Grupas “Sudden Lights” koncerta laikā klātesošie kļuva par lieciniekiem kādam ļoti personiskam un aizkustinošam brīdim – bildinājumam. Šodien ar savām emocijām sociālo tīklu platformā “Threads” dalījusies arī pati līgava.

Koncerta kulminācijā uz skatuves tika aicināts kāds īpašs viesis – 27 gadus vecais rīdzinieks Valters. Ar manāmu satraukumu, taču stingru pārliecību balsī, viņš vērsās pie savas mīļotās sievietes: “Ilgi nerunāšu. Man ir jāpasaka pieci vārdi ļoti svarīgam cilvēkam. Saulīt, es tevi ļoti mīlu. Es vēlos pavadīt visu atlikušo mūžu ar tevi – gan priekos, gan bēdās, gan asarās, gan smieklos. Vai tu kļūsi par manu sievu?”

Šodien ar savām pārdomām dalījusies arī pati līgava, atklājot savas pašreizējās sajūtas: “Mana sirds vēl joprojām trīc no vakardienas emocijām. Koncertā, tieši pirms manas mīļākās dziesmas “Mūsu mīlestība”, Valters uzdeva vissvarīgāko jautājumu manā dzīvē un padarīja mani par laimīgāko cilvēku pasaulē.”

Viņa neslēpj prieku par pieņemto lēmumu: “Es teicu JĀ vārdu savam cilvēkam, savam mieram un savai mīlestībai. Šis vakars paliks manā sirdī uz mūžu. Mīlu bezgalīgi.”

@laasmux_ @SUDDEN LIGHTS #bildinājums #valmiera #voc #suddenlights #proposal ♬ original sound – laasmux_

