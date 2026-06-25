“Kaut kas salūza eksāmenu sistēmā?” Dienu pirms 9. klases eksāmenu sertifikātu publicēšanas vecāki pamana neparastu situāciju 0
Lai gan oficiāli 9. klases centralizēto eksāmenu rezultātiem un sertifikātiem bija jābūt pieejamiem tikai 27. jūnijā plkst. 9.00, ceturtdien sociālajā tīklā “Threads” vairāki cilvēki ziņoja, ka daļai skolēnu tiem izdevies piekļūt jau dienu iepriekš.
Kādā ierakstā tika vaicāts, vai kāds jau ticis pie savu bērnu 9. klases centralizēto eksāmenu rezultātiem.
“Tautā runā, ka daļa jau šodien tika pie rezultātiem, lai gan piekļuves datums ir tikai rīt. Kaut kas salūza eksāmenu sistēmā?” teikts ierakstā.
Zem ieraksta cilvēki dalījās ar savu pieredzi. Kāda komentētāja norādīja, ka līdzīga situācija bijusi arī pērn, kad rezultātus varējis apskatīt jau iepriekšējā vakarā. Savukārt cita rakstīja, ka viņai izdevies piekļūt informācijai caur portāla “Latvija.lv” e-pakalpojumu “Mani dati izglītības reģistros”, taču vēlāk piekļuve vairs neesot bijusi iespējama.
Vēl kāda komentētāja norādīja, ka rezultāti jau nosūtīti skolām, taču sistēmā vecākiem un skolēniem tie vēl nav pieejami. Viņa rakstīja, ka sazinājusies ar klases audzinātāju un rezultātus saņēmusi privāti.
Vēlāk kļuva zināms, ka aizdomām par priekšlaicīgu piekļuvi patiešām bijis pamats. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aģentūrai LETA apstiprināja, ka sistēmu testēšanas laikā ceturtdien uz īsu brīdi daļai lietotāju bija pieejami 9. klases centralizēto eksāmenu sertifikāti.
Oficiāli visi pamattermiņā un papildtermiņā kārtoto pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami no piektdienas, 26. jūnija, plkst. 9.
Skolēni savus eksāmenu rezultātus un sertifikātus varēs apskatīt vietnē “eksameni.gov.lv”, autorizējoties ar “E-klases” vai “Mykoob” piekļuves datiem. Sertifikāti vietnē būs pieejami sešus mēnešus kopš to publicēšanas dienas.
Pilngadīgie skolēni un nepilngadīgo skolēnu vecāki centralizēto eksāmenu rezultātus varēs apskatīt arī vietnes “Latvija.lv” e-pakalpojumā “Mani dati izglītības reģistros”, savukārt pašus sertifikātus varēs saņemt e-pakalpojumā “Izglītību apliecinošo dokumentu apskate un saņemšana”. Šie pakalpojumi būs pieejami arī tiem skolēniem, kuru izglītības iestādēs neizmanto elektroniskos žurnālus “E-klase” vai “Mykoob”.
Īpašos gadījumos sertifikātus no Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas varēs izgūt un skolēniem nosūtīt arī izglītības iestādes.
VIAA atgādina, ka centralizēto eksāmenu sertifikāti ir derīgi tikai elektroniska dokumenta jeb e-dokumenta formātā un ir apliecināti ar VIAA kvalificētu elektronisko zīmogu. Tāpēc sertifikātus nav nepieciešams izdrukāt, un nav arī jāsteidzas tos iegūt pirmajā publicēšanas dienā, jo, piesakoties turpmākajām mācībām Latvijas vidējās vai augstākās izglītības iestādēs, sertifikātu iesniegšana nav nepieciešama. Izglītības iestādēm skolēnu eksāmenu rezultāti būs pieejami Valsts izglītības informācijas sistēmā.
Sertifikātus par vidējo izglītību plānots izsniegt nākamnedēļ, no 3. jūlija.
Sākotnējos datus par aizvadītās centralizēto eksāmenu sesijas rezultātiem valstī Izglītības un zinātnes ministrija un VIAA sola prezentēt preses konferencē 8. jūlijā.