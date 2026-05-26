Vai eksāmena dienas rītā ir vērts vēl kaut ko mēģināt iemācīties? Atbildi sniedz matemātikas skolotājs
Eksāmeni ir satraukuma pilns laiks ne tikai skolēnu vecākiem, bet arī pašiem eksāmena kārtotājiem. Bažas par savām zināšanām rada stresu, tāpat kā raizes par to, ka varētu kaut ko aizmirst, tāpēc daudzi jo daudzi vēl pirms eksāmena cenšas kaut ko ātri pārskatīt un vai pat iemācīties no jauna.
Kā TV24 raidījumā “Uz līnijas” norādīja Ernests Kazakevičs, Ernesta skolas vadītājs, matemātikas konsultāciju pasniedzējs: “Pirms eksāmena es noteikti neieteiktu vairs kaut ko intensīvi mācīties!”
Viņš stāsta, ka pats šo pieeju salīdzina ar pieredzi no mūzikas skolas laikiem. “Es spēlēju akordeonu, un pasniedzēja nekad neļāva pirms eksāmena vēl pēdējā brīdī uzspēlēt,” viņš saka.
Pēc viņa domām, eksāmena rītā galvenais ir izvairīties no stresa un nesākt pēdējā brīdī risināt uzdevumus. “Var varbūt ātri pāršķirstīt kladi, atgādināt sev definīcijas, bet nevis sākt risināt uzdevumus,” viņš norāda.
Kazakevičs skaidro, ka pēdējā brīža uzdevumu risināšana var radīt lieku stresu, ja kaut kas nesanāk. “Tas var radīt tādu stresu, kas pēc tam eksāmenā vairs nav kontrolējams,” viņš saka, piebilstot, ka daudz svarīgāk ir sagatavot pamatus – zināt formulas un būt pārliecinātam par galvenajām tēmām.
“Labāk kārtīgi izgulēties, paēst, ierasties laicīgi, nevis pēdējā brīdī ar stresu, vai paspēšu, tā tērējot smadzeņu resursus,” viņš norāda, piebilstot, ka arī praktiskās lietas jau jāsagatavo laikus pa rokai – dokumenti un nepieciešamie materiāli – jāpaņem līdzi iepriekš.
Viņš ar ironiju piebilst, ka eksāmena priekšvakarā noteikti nevajadzētu iesaistīties arī nekādās papildu “glābējstrīma” aktivitātēs.