Matemātikas skolotājs norāda uz pazīmēm, kas šogad liecina par grūtāku eksāmenu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
9:47, 26. maijs 2026
Ziņas Latvijā

“Tagad mums mainās izglītības programma – Skola2030, ir jauni eksāmeni, varbūt viņi vēl tikai regulē šo līmeni, kādu vajag,” šādi TV24 raidījumā “Uz līnijas” izteicās Ernests Kazakevičs, Ernesta skolas vadītājs, matemātikas konsultāciju pasniedzējs, komentējot izmaiņas izglītības sistēmā un eksāmenu sarežģītības dinamiku.

Kokteilis
Neoficiālie padomju laiku bagātnieki: neticami, bet tieši šo profesiju pārstāvji dzīvoja kā nieres taukos 23
Kokteilis
Sava vieta Slaidiņam, sava – Īlonam Maskam: kā izskatītos Latvijas valdība, ja to sastādītu mākslīgais intelekts?
Veselam
Veselā miesā vesels gars! Nosaukti 14 pārtikas produkti, kuri tiek uzskatīti par visveselīgākajiem
Lasīt citas ziņas

Viņš norāda, ka šī iemesla pēdējo gadu eksāmenu grūtības līmenis bijis nevienmērīgs. “Pats pirmais, kas tika uzražots 2022. gadā, bija vidusskolas eksāmens, kas bija diezgan grūts, pēc tam viņi pavilka to vieglāku, un pēdējā gadā vēl vieglāks,” viņš dalās pieredzē par saviem novērojumiem.

Pēc viņa teiktā, vidusskolas eksāmeni bijuši pat būtiski saīsināti: “Piemēram, vidusskolā eksāmens bija par 30 % īsāks nekā parasti. Arī 9. klasēm eksāmens bija salīdzinoši vieglāks. Līdz ar to ģimnāziju direktori sūdzējās, ka grūti atlasīt skolēnus, jo visiem ir augsti rezultāti.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Dārzs
Jāsēj un jāstāda vasaras puķes: dārza darbu kalendārs no 26. maija līdz 2. jūnijam
Krimināls
Galvas trauma un vairākas dienas mežā bez ēdiena: ogrēnieši palīdz policijai aizturēt 8 imigrantus
“Mūs izspiego un datus nodod amerikāņiem!” Elviss Strazdiņš vērš uzmanību uz lietotnes “112 Latvija” darbību

Kazakevičs pieļauj, ka “iespējams, tāpēc, ka bija skandāls par to, ka bija par vieglu, šogad varētu būt kaut kas grūtāks.”

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Mūžīgās galvassāpes – matemātika. Kāpēc katrs skolotājs to māca atšķirīgi?
TV24
“Tur tiešām jācenšas, lai nedabūtu 10%!” Šadurski izbrīna, kā var izkrist eksāmenā
TV24
Anita Daukšte: “Nevis jaunieši palikuši dumjāki, bet skolotāji nav pienācīgi sagatavoti!”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.