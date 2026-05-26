Matemātikas skolotājs norāda uz pazīmēm, kas šogad liecina par grūtāku eksāmenu
“Tagad mums mainās izglītības programma – Skola2030, ir jauni eksāmeni, varbūt viņi vēl tikai regulē šo līmeni, kādu vajag,” šādi TV24 raidījumā “Uz līnijas” izteicās Ernests Kazakevičs, Ernesta skolas vadītājs, matemātikas konsultāciju pasniedzējs, komentējot izmaiņas izglītības sistēmā un eksāmenu sarežģītības dinamiku.
Viņš norāda, ka šī iemesla pēdējo gadu eksāmenu grūtības līmenis bijis nevienmērīgs. “Pats pirmais, kas tika uzražots 2022. gadā, bija vidusskolas eksāmens, kas bija diezgan grūts, pēc tam viņi pavilka to vieglāku, un pēdējā gadā vēl vieglāks,” viņš dalās pieredzē par saviem novērojumiem.
Pēc viņa teiktā, vidusskolas eksāmeni bijuši pat būtiski saīsināti: “Piemēram, vidusskolā eksāmens bija par 30 % īsāks nekā parasti. Arī 9. klasēm eksāmens bija salīdzinoši vieglāks. Līdz ar to ģimnāziju direktori sūdzējās, ka grūti atlasīt skolēnus, jo visiem ir augsti rezultāti.”
Kazakevičs pieļauj, ka “iespējams, tāpēc, ka bija skandāls par to, ka bija par vieglu, šogad varētu būt kaut kas grūtāks.”