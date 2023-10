Kijivā miltārā ceremonijā notikusi atvadīšanās no latviešu brīvprātīgā karavīra, kurš krita karā Ukrainā

Militārajā ceremonijā pēdējā gaitā tika izvadīti trīs 1.oktobrī Limānas apkaimē nogalinātie ārvalstnieku leģiona brīvprātīgie. Viņu vidū arī Latvijas Karavīrs. Ekerānuzņēmums no Indras Sprances soctīkla “X” profila.

Ukrainas varoņi – tā šo sestdien, 14. oktobrī, militārajā ceremonijā Kijivā tika godināti trīs 1. oktobrī Limanā nogalinātie Ukrainas bruņoto spēku ārvalstnieku leģiona brīvprātīgie karavīri, kuru vidū bija arī viens Latvijas pilsonis. Viņu komandieris kritušo latvieti raksturoja kā īstenu Latvijas patriotu, tā vēstīja sabiedrisko mediju portāls “lsm.lv” un Latvijas Radio no Ukrainas.

Ir pagājušas divas nedēļas, kopš naktī uz 1.oktobri Ukrainas frontē Limanas apkaimē dronu uzbrukumā tika nogalināti četri Ukrainas bruņoto spēku ārvalstnieku leģiona karavīri. Trīs no viņiem – latvieti, kura identitāti, respektējot tuvinieku vēlmi, neatklāsim, igauni – Tanelu Krigulu, kā arī kādu ASV pilsoni pēdējā gaitā izvadīja sestdienas vakarā Kijivā.

Varoņi, kurus nometoties uz ceļiem godināja izvadot pēdējā gaitā. Tā vakar Kijivā militārā ceremonijā atvadījās no latviešu brīvprātīgā karavīra un diviem viņa biedriem.“Dievs, svētī Latviju!..Slava Ukrainai! Varoņiem slava!” Reportāža noklausāma šeit:https://t.co/seCD9VNYnU — Indra Sprance (@indrasprance) October 15, 2023

Atvadīties bija ieradušies daudzi nogalināto cīņu biedri, arī vienības komandieris Radions Batuļins. “Es biju tiešais komandieris viņu pēdējā uzdevumā. Šajā uzdevumā bija iesaistīti pārstāvji no visām brīvajām Eiropas valstīm, kas robežojas ar Ukrainu, kā arī tām, kas saprot bīstamību, atrodoties blakus Krievijai,” tā atvadīšanās ceremonijā sacīja Batuļins, raksta “lsm.lv”.

Karavīri gāja bojā naktī uz 1. oktobri. Viņi tikko bija atgriezušies no uzdevuma, kad uz viņu apmešanās vietu tika raidīti divi droni. Viena ēka tika nolīdzināta līdz ar zemi, paņemot līdzi četru karavīru dzīvības, tajā skaitā latvieti.

Tiešais komandieris Batuļins, raksturojot kritušo Latvijas karavīru, intervijā “Latvijas Radio” pastāstīja, ka viņš vienībai bija pievienojies pirms aptuveni trīs mēnešiem: “Mēs jau paspējām paveikt vairākus ļoti veiksmīgus uzdevumus. Mūsu vienību pamatā veido baltkrievi, un viņš runāja par to, ka saprot – karš ar Krieviju nebeigsies, kamēr mēs neatbrīvosim Ukrainu un Baltkrieviju. Citādi Latvijai vienmēr pastāvēs draudi. Viņš bija īsts patriots, īsts nacionālists. Ļoti cienīja visu, kas attiecas uz Latviju. Šeit viņš nebija kā kaut kāds veiksmes karavīrs vai uzpirktais, kā to varbūt apgalvo kāds no propagandas medijiem. Tas ir cilvēks, kas, pirmkārt, uzsvēra, ka pārstāv šeit Latvijas intereses.”

Kritušie karavīri tiks kremēti, un Latvijas pilsoņa pīšļi tiks nogādāti Latvijā, ziņoja “Latvijas Radio”.

Šodien Kijivas krematorijā skanēja Latvijas himna. Militārajā ceremonijā pēdējā gaitā tika izvadīti trīs 1.oktobrī Limānas apkaimē nogalinātie ārvalstnieku leģiona brīvprātīgie. Viņu vidū arī Latvijas Karavīrs. pic.twitter.com/A5YMhhTI6d — Indra Sprance (@indrasprance) October 14, 2023

Jau vēstīts, ka Latvijas vēstniecība Ukrainā no Ukrainas Aizsardzības ministrijas saņēmusi informāciju, ka kara darbības zonā 1.oktobrī Limanā, Kramatorskas rajonā drona raidīta trāpījuma rezultātā ir gājis bojā Latvijas pilsonis, tā 6.oktobrī aģentūrai LETA norādīja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Diāna Eglīte.

Viņa atzīmēja, ka vēstniecība ir saziņā ar tuviniekiem par tālāko rīcību. ĀM preses sekretāre uzsvēra, ka bojāgājušās personas identitātes atklāšana vai neatklāšana ir tuvinieku lēmums.

“Tiek risināts jautājums saistībā ar kritušā brīvprātīgā karavīra repatriāciju. Repatriācijas izmaksu segšanas jautājums tiks atrisināts, iesaistoties Ukrainas un Latvijas pusei,” akcentēja Eglīte.

Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma” 3.oktobrī vēstīja, ka Ukrainā kritis pirmais Latvijas brīvprātīgais. Tika pieļauts, ka viņš kritis Ukrainas austrumos, kur gāja bojā brīvprātīgais no Igaunijas, Ārvalstu leģiona karotājs Tanels Kriguls.

Kā ziņots, Kriguls gājis bojā naktī uz sestdienu netālu no Limanas pilsētas Doneckas apgabalā. Krievijas drons trāpīja privātmājā, kurā igauņu karotājs pavadīja nakti kopā ar saviem biedriem. Kriguls Ukrainā cīnījās kopš pagājušā gada.

Šā gada martā netālu no Bahmutas gāja bojā pirmais igauņu brīvprātīgais – bijušais Igaunijas armijas virsnieks Ivo Juraks.

Ukraina šodien oficiāli apstiprinājusi Latvijas brīvprātīgā karavīra nāvi. Tuvinieki kategoriski iebilst viņa identitātes atklāšanai. Respektēju. Saviem biedriem tur frontē viņš atvadoties mēdza sacīt: ”Līdz Valhallai un vēl tālāk! '🇱🇻💔🇺🇦https://t.co/V6bdDO5Wmh — Indra Sprance (@indrasprance) October 6, 2023