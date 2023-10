“Tāda, diemžēl, ir karavīra dzīve…” Slaidiņš stāsta, kas viņam zināms par frontē Ukrainā pirmo bojāgājušo brīvprātīgo no Latvijas Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, apspriežot šonedēļ, 3.oktobrī, izskanējušo vēsti par to, ka karā Ukrainā kritis pirmais brīvprātīgais no Latvijas, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš komentēja, sakot, ka tas ir pirmais no mūsu valsts, kurš zaudējis dzīvību tur, taču kara kontekstā kopumā tas esot trešais cilvēks, kas saistīts ar Latviju, jau sākoties Krievijas agresijai pret Ukrainu 2014.gadā.

“Toreiz bija vairāki Latvijas iedzīvotāji, kuri devušies uz fronti, pretoperāciju zonu. Jā, un šis ir trešais zināmais Latvijas iedzīvotājs, kurš ir gājis bojā. Ir zināms viņa vārds, bet, protams, cienot viņa cīņu biedrus, arī paša vēlēšanās – tātad vārdu un uzvārdu es neesmu tiesīgs publicēt. Bet zināms ir tas, ka viņš ir kritis ziemeļu-austrumu frontes sektorā, kurā bija pieci cilvēki turējuši, ieņēmuši pozīciju – vienu māju…Un krievu drons pa dienu nofiksējis, un palaists pret šo pozīciju trieciendrons Lancet, kā rezultātā, izskatās, visi šie karavīri, kas atradās šajā ēkā – kopumā pieci, ir gājuši bojā,” tā TV24 raidījuma zināja stāstīt NBS majors Slaidiņš.

Vai šī ēka ir tā pati, kurā atradies arī karotājs no Igaunijas? Uz to Slaidiņš atteica: “Tā izskatās, jā…” Bojāgājušais brīvprātīgais no Latvijas frontē Ukrainā atradies aptuveni divus līdz trīs mēnešus, tā sacīja NBS majors. “Tāda, diemžēl, ir karavīra dzīve laikam. Protams, dodoties uz karadarbības zonu, ar to ir jārēķinās. Protams, šie zaudējumi Ukrainas pusei arī pieaug. Protams, karadarbība ir aktīva, diemžēl, valsts brīvība un neatkarība maksā,” piebilda Slaidiņš, sīkāk pastāstot viņam zināmo informāciju par pirmo bojāgājušo brīvprātīgo no Latvijas karā Ukrainā.

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka Ukrainā kritis pirmais Latvijas brīvprātīgais. Par to otrdien, 3.oktobrī, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”. Vēl neesot saņemts oficiāls apstiprinājums ne no Ukrainas puses, ne Latvijas varas iestādēm, kā arī neesot noskaidrota latviešu brīvprātīgā identitāte.

Iespējams, viņš kritis Ukrainas austrumos, kur gāja bojā brīvprātīgais no Igaunijas, Ārvalstu leģiona karotājs Tanels Kriguls.Kā aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Diāna Eglīte, informācija par šo faktu no vēstniecības Ukrainā ir saņemta, taču tiek gaidīts oficiāls apstiprinājums no Ukrainas iestādēm.