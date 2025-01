“TikTok” logo telefonā. Foto. EPA/HAYOUNG JEON

Ķīnas amatpersonas izskata iespēju pārdot videoplatformu “TikTok” miljardierim Īlonam Maskam, pirmdien vēstīja ziņu aģentūra “Bloomberg”.

Aģentūra, atsaucoties uz informētiem avotiem, ziņo, ka viens no Pekinā apspriestajiem scenārijiem paredz, ka Maskam piederošais uzņēmums “X” iegādāsies “TikTok” no Ķīnas uzņēmuma “ByteDance”, kam pieder “TikTok”, un apvienos to ar “X”.

“Bloomberg” aplēsis “TikTok” vērtību uz 40 līdz 50 miljardiem ASV dolāru. Lai gan Masks šobrīd tiek uzskatīts par pasaules bagātāko cilvēku, ziņu aģentūra norāda, ka nav skaidrs, kā Masks varētu veikt šo darījumu un vai viņam būtu jāpārdod citi aktīvi.

ASV valdība pagājušajā gadā pieņēma likumu, kas spiež “ByteDance” vai nu pārdot ārkārtīgi populāro platformu, vai arī to slēgt. Likums stājas spēkā svētdien – dienu pirms jaunievēlētā prezidenta Donalda Trampa inaugurācijas.

ASV valdība uzskata, ka Ķīna izmanto “TikTok”, lai vāktu datus un izspiegotu lietotājus, kā arī lai izplatītu propagandu. Ķīna un “ByteDance” noliedz šīs apsūdzības.

“TikTok” ir apstrīdējis šo likumu tiesās, nonākot līdz pat ASV Augstākajai tiesai.

Tiesas sēdē piektdien lielākā daļa konservatīvo un liberālo tiesnešu no deviņiem tiesnešiem izskatījās skeptiski noskaņoti pret “TikTok” advokāta argumentiem, ka piespiedu pārdošana ir vārda brīvības pārkāpums un ir pretrunā ar konstitūcijas pirmo labojumu.

“Bloomberg News” norāda, ka Ķīnas amatpersonas vēl nav panākušas vienprātību par turpmāko rīcību, un darījums ar Masku pagaidām ir tikai iespējamība. Aģentūra arī norāda, ka nav skaidrs, cik daudz “ByteDance” zina par Ķīnas valdības plāniem. Žurnāls “Variety” citē “TikTok” pārstāvi sakām, ka viņi nekomentēs tīrus izdomājumus.

Masks ir tuvs Trampa līdzgaitnieks, kuram turpmākajos četros gados Vašingtonā, domājams, būs ietekmīga loma. Masks vada arī elektroauto kompāniju “Tesla”, kurai Ķīnā ir liela rūpnīca un kura uzskata Ķīnu par vienu no automobiļu ražotāja lielākajiem tirgiem.

Tramps ir vairākkārt draudējis noteikt jaunus tarifus Ķīnas precēm, kas paplašinātu Trampa pirmajā prezidentūrā aizsākto tirdzniecības karu, kuru lielā mērā atbalstīja un dažos gadījumos papildināja līdzšinējais ASV prezidents Džo Baidens.