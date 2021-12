Foto: Cottonbro, Pexels.com

Kleitas internetā jeb kur meklēt pērli svinībām







Kāzas, kristības, izlaidums, darba ballīte, fotosesija, balle, darba intervija vai vakars ar draudzenēm – kas šiem visiem notikumiem ir kopīgs? Tas, ka lielākoties ir jāstāv pie atvērta skapja ar cerību, ka radīsies ideja, kādu kleitu vilkt.

Mūsdienās kleitas jāmeklē internetā

Iepirkšanās internetā ir ātrāka, ērtāka un drošāka kā jebkad. Online vari iegādāties praktiski jebkuru preci, ja vien zini, kur meklēt. Viens no plusiem iepērkoties internetā ir lielāka izvēle, kas bieži vien ir plašāka kā fiziskā veikalā.

Bieži vien plānojot apģērba izvēli ir jāņem vērā pasākuma norises vieta, uzaicinājuma formalitāte, laikapstākļi un tas, ko mugurā vilks partneris. Šo tā jau grūto lēmumu apgrūtina arī laika trūkums, lai dotos iepirkties, vai tas, ka pasākums ir pēdējā brīža un laika ir atlicis pavisam maz.

Lai izbeigtu dilemmu “stundu stāvu domādama pie skapja”, palīgā var nākt Andele Mandele, ar kuras palīdzību labākās un piemērotākas kleitas internetā vienkopus atrodamas viens un divi. Ar spīguļiem vai bez, gara vai īsa, balta vai melna – vari izmantot filtrus, lai ātrāk un efektīvāk atrastu to, ko meklē. Nereti var atrast jaunas un vēl nevilktas preces par lieliskām cenām. Iepirkšanās Andelē ne tikai ietaupīs Tev laiku, bet, iespējams, atradīsi īstu pērli, kas nav atrodama parastajos veikalos – unikālu, īpašu un perfektu tieši Tev. Protams, patīkamākais ir tas, ka kleitas ir par super labu cenu, tāpēc maciņš necietīs, ja kleita nepieciešama tikai uz vienu pasākumu!

Foto: Thought Catalog, Unsplash.com

Kokteiļkleitas un vakarkleitas ballītei

Kokteiļballīte, saderināšanās ballīte vai izsmalcināta Vecgada vakara balle? Ko vilkt uz šādu pasākumu un kur lai atrod ideālo kleitu? Svinīgas kleitas un vakarkleitas veikalos un interneta veikalos ir atrodamas lielos daudzumos, dažādos izmēros, krāsās, formās, rakstos un tā tālāk. Ko darīt, ja nav laika un vēlmes skriet uz veikalu, maldīties tā plašumos, lai atrastu piemērotāko? Pasūti internetā – tieši tik vienkārša ir atbilde!

Pāris ieteikumi, ja esi svētku kleitas meklējumos – pirmkārt, mazā, melnā kleitiņa (angļu val. little black dress) vienmēr būs droša izvēle. Tā būs piemērota dažādiem notikumiem, turklāt savu koptēlu varēsi papildināt ar spilgtiem aksesuāriem, piemēram, košiem auskariem vai augstpapēžu kurpēm. Otrs ieteikums ir iepazīties ar aktuālajām modes tendencēm, lai pasmeltos iedvesmu. Šobrīd modē ir spalvas, pērles un arī raibas zeķbikses, ko dažādos veidos vari iekļaut savā tērpā.

Vakarkleitas meklējumi nav vienkāršs process, tomēr, ja zini savu izmēru, piemērotākās krāsas un kāda piegriezuma kleitu vēlētos, tas izvēli Andelē Mandelē padara vienkāršāku. Forši ir tas, ka pēc kleitas atrašanas uzreiz vari sazināties ar kleitas pārdevēju un vienoties par iespējami ātru piegādi, lai Tu to paspētu saņemt līdz pasākumam. Nav jāgaida, kamēr pasūtījums atnāks no kāda internetveikala ārzemēs, līdz ar to savu jauno kleitu saņemsi dažu dienu laikā vai pat tajā pašā dienā, ja varēsi pati tai doties pakaļ. Perfekti!

Foto: Inga Seliverstova, Pexels.com

Svinīgas balles kleitas nozīmīgam notikumam

Ja kleitas nēsāšanai ikdienā, piemēram, dodoties uz pikniku, biroju vai pastaigā, ir atrodamas gandrīz katras sievietes skapī, tad svinīgas balles kleitas ir pavisam cits jautājums. Kur meklēt garu balles kleitu, ko visdrīzāk uzvilksi tikai vienreiz un kam jābūt unikālai? Kleitas internetā ir plašā klāstā un mēs ikkatra varam atrast sev piemērotāko gan krāsas, gan izmēra un cenas ziņā. Pamēģini doties pērles medībās uz Andeli Mandeli, kur par labu cenu varēsi atrast skaistu kleitu ballei.

Daži klikšķi un varēsi kļūt par kleitas īpašnieci bez iziešanas no mājas. Pat svinīgas balles kleitas Andelē Mandelē ir plašā klāstā – atvēli tam nedaudz laika, uzvāri tasīti kafijas un iekārtojies kādā klusākā stūrītī. Tev nebūs jāgrūstās ar citiem pircējiem veikalā, un ja uzreiz neatradīsi meklēto, ir iespēja, ka jau pēc pāris stundām vai nākamajā dienā kleitu klāsts būs papildināts ar jaunām pērlēm.

Arī skaistas izejamās kleitas grūtniecēm

Arī topošajām mammām mode un izskats ir svarīgs, vai ne? Grūtnieču kleitas nav vienkāršs jautājums, jo šādu kleitu modeļu ir krietni mazāk un grūtnieču apģērbs nav atrodams katrā veikalā. Ja runājam par pieejamību, tad interneta veikalos apģērbs topošajām mammām varētu būt daudz plašāks, tāpēc iesakām uzmest tam aci.

Par draudzīgu cenu un tepat Latvijā grūtnieču kleitas topošajām māmiņām Andelē Mandelē ir plašā klāstā un piemērotas dažādiem notikumiem – ikdienai, pasākumam, fotosesijai. Ieskaties, būsi pārsteigta par piedāvājumu!

Foto: Freestocks, Unsplash.com

Tavā skapī stāv kleitas, ko ilgi neesi vilkusi?

Jauns gads, jauna garderobe? Ja esi ķērusies skapja kārtošanai un revidēšanai, tad Andele Mandele būs īsta vieta, lai atrastu savam apģērbam jaunu saimnieci. Atliek vien izveidot profilu pērļu medību portālā un ievietot sludinājumus. Turklāt, Tavā maciņā ienāks papildus nauda.

Pērļu medības ir aizraujošs process – ienāc Andelemandele.lv un izbaudi to!