"Klimata ārkārtas situācija neeksistē, tas ir politisks farss!" Eksperti skaidro, kas aiz tā slēpjas







Nav klimata ārkārtas situāciju, un globālās elites virzītā trauksmes ir tīri politiska. Tā paziņoja 1609 zinātnieki un informēti profesionāļi, parakstot Globālās klimata izlūkošanas grupas “Pasaules klimata deklarāciju”, vēstīts “The Epoch Times“.

“Klimata zinātnei vajadzētu būt mazāk politiskai, savukārt klimata politikai jābūt zinātniskākai,” sākas deklarācija. “Zinātniekiem būtu atklāti jārisina neskaidrības un pārspīlējumi savās prognozēs par globālo sasilšanu, savukārt politiķiem jārēķinās ar savu politikas pasākumu patiesajām izmaksām, kā arī iedomātajiem ieguvumiem.”

Grupa ir neatkarīgs klimata sargsuns, ko 2019. gadā dibināja ģeofizikas emeritētais profesors Gūss Berkhouts un zinātnes žurnālists Marsels Kroks. Organizācijas mērķis ir sniegt zināšanas un izpratni par klimata pārmaiņu cēloņiem un sekām, kā arī klimata politikas ietekmi.

Deklarācijas parakstītāju vidū ir Nobela prēmijas laureāti, teorētiskie fiziķi, meteorologi, profesori un vides zinātnieki visā pasaulē.

Viņi uzskata, ka klimata ārkārtas situācija ir farss.

Esot daudz pierādījumu, ka vidējā temperatūra bija augstāka t.s. viduslaiku siltajā periodā (ap 1000. gadu), romiešu siltajā periodā (kad vīnogas un citrusaugļus audzēja Lielbritānijā) un agrīnā periodā.

Klimata ārkārtas situācija

Cilvēku darbība un tās ietekmē radītās siltumnīcefekta gāzes ir globālās sasilšanas cēlonis, norāda Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC). IPCC saka, ka 1750. gadā oglekļa dioksīda (CO2) koncentrācija atmosfērā bija 280 daļas uz miljonu (ppm), un mūsdienās CO2 koncentrācija atmosfērā ir 420 ppm, kas ietekmē temperatūru.

Teorētiskais fiziķis un sertificēts meteorologs konsultants Edvīns Berijs sacīja, ka viena no IPCC centrālajām teorijām ir tāda, ka dabiskais CO2 līmenis ir saglabājies nemainīgs kopš 1750. gada un CO2 pieaugums par 140 ppm radies cilvēku darbības ietekmē.

Līdz ar to, lai samazinātu temperatūru, saskaņā ar IPCC mums ir jāsamazina cilvēka radītais CO2, tādējādi likumdevēju un klimata aktīvistu pašreizējais spiediens pāriet uz transportu – pāreju uz elektriskajiem transportlīdzekļiem –, atbrīvošanos no fosilā kurināmā, lai kopumā samazinātu visas darbības, kas veicina cilvēka radīto CO2.

“Sabiedrības uztvere par oglekļa dioksīdu ir tāda, ka tas nonāk atmosfērā un paliek tur,” sacīja Berijs. “Viņi domā, ka tas vienkārši uzkrājas. Bet tā nav.”

“Ticība, ka cilvēka radītais CO2 veicina CO2 pieaugumu, var būt lielākā sabiedrības krāpšana vēsturē,” sacīja Berijs. Viņš norādīja, ka nav iespējams pierādīt, ka teorija ir 100% patiesa.

Berijs veica pētījumu, aprēķinot cilvēka oglekļa ciklu, izmantojot IPCC oglekļa cikla datus. Viņš teica, ka, izmantojot IPCC datus, daba ir atbildīga par aptuveni 390 ppm CO2, un cilvēki ir atbildīgi tikai par aptuveni 30 ppm, nevis 140 ppm. Tagad kāds varētu jautāt, vai IPCC dati ir pareizi? Mana atbilde ir: “Es nezinu. Bet man tas nav jāzina, jo IPCC ir izmantojusi tieši šos datus, lai maldinātu pasauli. Es vēlos parādīt, ka viņu loģika ir nepareiza, izmantojot viņu datus,” viņš teica.

Uz jautājumu, kāpēc tiek mudināts izsludināt klimata ārkārtas situāciju, Berijs atbildēja, skaidrojot, ka viss ir saistīts ar naudu un kontroli. “Tas ir vienīgais īstais iemesls. Nav nekādas klimata ārkārtas situācijas,” viņš teica.

Politika un klimata modeļi

Tāpat kā Berijs, Ralfs Aleksandrs, pensionēts fiziķis un vietnes “Science Under Attack” autors, pastāstīja “The Epoch Times”, ka zinātne ir kļuvusi vairāk politiska nekā zinātniska. “Tā vienkārši nav taisnība, ka Zemes klimats ir apdraudēts. Šis apgalvojums ir daudz vairāk politisks nekā zinātnisks,” viņš teica.

“Ir ļoti maz pierādījumu, ja vispār tādi ir, ka cilvēka radītās CO2 emisijas izraisa temperatūras paaugstināšanos. Pastāv korelācija starp abiem, bet korelācija nav īpaši spēcīga. Piemēram, no aptuveni 1940. līdz 1970. gadam, kamēr atmosfēras CO2 līmenis turpināja pieaugt, Zeme atdzisa.

Uz jautājumu, kāpēc CO2 tiek izcelts kā ārkārtas klimata situācijas cēlonis, Aleksandrs atbildēja, pastāstot, ka tas saistīts ar Džeimsu Hansenu, astrofiziķi un NASA Godāras Kosmosa pētījumu institūta vadītāju no 1981. līdz 2013. gadam un dedzīgu vides aizstāvi. “Hansens izstrādāja vienu no pirmajiem datorklimata modeļiem un sāka izteikt ļoti pārspīlētas nākotnes prognozes, no kurām neviena nav piepildījusies,” sacīja Aleksandrs.

Neskatoties uz to, ka viņa prognozes nepiepildījās, Hansena kunga centieni veicināja IPCC dibināšanu, sacīja Aleksandrs. “Lai gan šķietami IPCC ir zinātniska iestāde, tās zinātnieku atklājumus bieži sagroza un izkropļo valdība un NVO birokrāti, kas dominē organizācijā,” viņš teica.

“Birokrātiem ir bijusi liela loma, pārspīlējot secīgo IPCC ziņojumu zinātniskos secinājumus un saasinot tās oficiālo paziņojumu retoriku,” viņš uzsver.

27. jūlijā ģenerālsekretārs Antonio Gutēress sacīja: “Klimata pārmaiņas ir klāt. Tas ir biedējoši. Un tas ir tikai sākums. Globālās sasilšanas laikmets ir beidzies; ir pienācis globālās vārīšanās laikmets. Gaiss ir neelpojams. Karstums ir neizturams. Un fosilā kurināmā peļņas līmenis un bezdarbība klimata jomā ir nepieņemama.

Aleksandrs paskaidroja, ka godīga atbilde uz to, kas izraisa Zemes sasilšanu, ir: “Mēs vienkārši šobrīd nezinām.” Taču tas nenozīmē, ka zinātniekiem trūkst ideju.

“Izredzes, ka CO2 būs galvenais vaininieks, ir ļoti mazas. CO2 neapšaubāmi veicina Zemes sasilšanu, taču ir vairāki dabiski cikli, kas, arī, visticamāk, to dara,” viņš teica.

“Dabiskie cikli ietver saules mainīgumu un okeāna ciklus, kas tiek ignorēti klimata modeļos, jo mēs nezinām, kā tos iekļaut, vai arī tie ir slikti atspoguļoti. Lai gan klimata aktīvisti jums teiks pretējo, klimata zinātne joprojām ir sākuma stadijā, un ir daudz kas, ko mēs vēl nesaprotam par mūsu klimatu.”

Viņš teica, ka viens no piemēriem ir nesen veikts pētījums, kurā aplēsts, ka izmaiņas saules starojumā varētu izskaidrot 70 līdz 80 procentus no globālās sasilšanas. Tādiem pētījumiem kā šis nav lielas atsaucības, jo IPCC ir apņēmusies ievērot ideju, ka cilvēka CO2 ir globālās sasilšanas cēlonis.

“Visas klimata modeļu prognozes ir bijušas kļūdainas,” Benaroja sacīja laikrakstam “The Epoch Times”. “Ir svarīgi saprast, ka atmosfēras skaitļošanas modelis pēc savas būtības ir neprecīzs. Tā nav pētnieku vaina. Tas ir saistīts ar klimata milzīgo sarežģītību. Neviens matemātiskais modelis, kas ievietots datorā analizējamā formā, nevar izskaidrot visus šos efektus. Daudzi no tiem nav pilnībā izprotami. Nav saprotams arī tas, kā šie efekti ir saistīti viens ar otru.”

Pieejamie dati ir nepilnīgi vai dažos gadījumos tiek sagrozīti, lai tie atbilstu stāstījumam.

“Ir bijuši vairāki ziņojumi par datu viltošanu, lai nodrošinātu rezultātus, kas norāda uz gaidāmo klimata katastrofu,” viņš teica. “Visas prognozes ir bijušas nepareizas. Es vēlos, lai zinātnē valda nepolitisks klimats. Politikai jābalstās uz zinātni.”

Runājot par to, kāpēc tiek mēģināts izsludināt “klimata ārkārtas situāciju”, Benaroja kungs sacīja, ka runa ir par varu un naudu, bet arī lielākiem politiskajiem spēkiem. “Daži var ienīst lielo rūpniecību un tehnoloģijas. Varbūt daži ienīst Rietumus vai kapitālismu. Visiem, iespējams, ir sava loma,” viņš teica.

Aleksandrs piekrita, ka runa ir par varu un naudu. “Sākumā atslēgas frāze bija vienkārši globālā sasilšana. Kad tas izraisīja nelielu interesi, kāds nāca klajā ar gudru ideju aizstāt frāzi “klimata pārmaiņas”, kas kādu laiku bija ļoti efektīva, jo Zemes klimats pastāvīgi mainās neatkarīgi no temperatūras, ”viņš teica. “Tad, kad neticīgie atkal sāka ignorēt šo vēstījumu, par mantru kļuva atslēgvārds “klimata krīze”, kas pārauga pašreizējā “klimata ārkārtas situācijā”.

Runājot par Apvienoto Nāciju Organizācijas centieniem panākt neto CO2 emisiju līdz 2050. gadam, Aleksandrs sacīja: “Tā ir pilnīga laika un resursu izšķiešana, un tas var ievest nabadzībā daudzas Rietumu ekonomikas. Ķīna un Indija nespēlē līdzi, tas padara visas pūles bezjēdzīgas.”

Nabadzība un cilvēku veselība

Kalvins Beisners, vides ētikas eksperts un Kornvolas radīšanas pārvaldības alianses dibinātājs un nacionālais pārstāvis, piekrīt, ka lielāko daļu klimata pārmaiņu izraisa daba, nevis cilvēki. Viņš teica, ka centieni samazināt CO2, pārejot no fosilā kurināmā uz atjaunojamo enerģiju, iespiež cilvēkus galējā nabadzībā visā pasaulē.

“Esmu liecinājis Kongresa komitejām, ka globālās sasilšanas apjoms, kas ir saistīts ar cilvēka darbību, ir tik niecīgs, ka tam ir maza ietekme uz cilvēku labklājību. Taču mēģinājums samazināt šo sasilšanu, piespiežot strauji pāriet no oglēm, naftas un dabasgāzes uz vēja, saules un citiem t.s. atjaunojamiem enerģijas avotiem, palēninātu, apturētu vai mainītu laiku, kad cilvēki visā pasaulē izkļūs no nabadzības.”

Nabadzība ir daudz lielāks risks cilvēku veselībai un dzīvībai nekā jebkas, kas saistīts ar klimatu.

Vēl viens klimata trauksmes izraisītāju stāstījums ir par to, ka laika apstākļi kļūst arvien vardarbīgāki viesuļvētru un citu ar laikapstākļu izraisītu katastrofu veidā. “Viņiem atliek tikai apskatīt rekordus. Nē, sliktāk nav! Viesuļvētru sezonas bija daudz sliktākas 30. gados, tiek uzsvērts.

Tas, ko dara klimata trauksmes cēlēji – viņi ir sava veida plēsēji, jo viņi saprot, ka vidusmēra cilvēkam nav laika domāt un pārbaudīt katru sīkumu, it īpaši mūsdienās, kad cilvēki dzīvo no algas līdz algai.

Ikdienas cilvēks neskatās uz to, ka īpašuma vērtība ir 100 reižu lielāka un inflācija ir izgājusi cauri jumtam.

Ekspertiem rūp, kā klimata histērija un dezinformācija virza politiku. Un šīs politikas virza mūsu pamatpolitiku, kas nosaka mūsu ekonomisko labklājību un esamību. Viņi uzsver, ka netaisās gaisa spēkus vadīt ar pagarinātājiem. Tas ir pilnīgi neprātīgi. Cilvēki uzskata klimatu kā zinātni. Nē,tā nav . Tā ir lielā valdības svira. Tas ir liels globālisms.