VIDEO. Kāpēc ir maldīgi uzskatīt, ka elektroauto ir risinājums klimata pārmaiņām?

Lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, autoražotāji vēlas mums pārdot arvien vairāk ekoloģisku transportlīdzekļu. Parisam Marksam šī pieeja šķiet nepareiza, vēsta “Euronews“.

Runājot par klimata pārmaiņām, transports ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas mums jāņem vērā. Valdības mudina patērētājus ieguldīt videi draudzīgos, elektriskos transportlīdzekļos, lai ierobežotu automašīnu ietekmi uz vidi.

Un automobiļu ražotāji cīnās par mūsu uzmanību (un mūsu naudu) ar jaunām tehnoloģijām, lai liktu mums investēt viņu jaunākajos elektrisko transportlīdzekļu modeļos.

Bet Pariss Markss, grāmatas “Ceļš uz nekurieni” autors, uzskata, ka uzņēmumi maldās savā tehniskajā pieejā.

Transports veido sabiedrību

Transportam ir izšķiroša nozīme mūsu ikdienas dzīvē.

“Tas ir tas, kā mēs pārvietojamies, kā mēs nokļūstam darbā, kā mēs nokļūstam veikalā,” sacīja Markss.

Un tāpēc dominējošais transporta veids nosaka to, kā mēs veidojam savas ielas, izvēlamies uzņēmumus, darba vietu un māju atrašanās vietu. Transports nosaka arī to, kā mēs dzīvojam.

Elektriskās automašīnas nav risinājums

Uzņēmumi piedāvā pamazām aizstāt transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar iekšdedzes dzinējiem un tiek uzskatīti par pārāk kaitīgiem videi, ar elektriskajiem transportlīdzekļiem, kuri rada mazāku kaitējumu.

Bet zemāks nenozīmē nulli.

Akumulatori, kas elektriskajam transportlīdzeklim piegādā enerģiju, ir izgatavoti no minerāliem, piemēram, litija un kobalta. “Lai izgatavotu elektrisko automašīnu, ir jāiegūst daudz minerālu. Un šo minerālu raktuvēm ir liela ietekme uz vidi un veselību vietās, kur tās pastāv,” skaidroja Markss.

Tāpēc prioritātei nevajadzētu būt katras automašīnas aizstāšanai ar elektrisko ekvivalentu, bet gan mobilitātes vispārējai pārdomāšanai.

“Tik liela uzmanība tiek pievērsta automašīnai, tāpēc arī elektriskais automobilis nav veids, kā atrisināt mūsu mobilitātes problēmas, bet drīzāk ir pienācis laiks investēt tranzītā, riteņbraukšanā, lai pilnībā atbrīvotu cilvēkus no automašīnām,” viņš uzsvēris.

Izmaiņām jābūt godīgām

Markss uzskata, ka pārmaiņas ir vajadzīgas, lai nodrošinātu labāku nākotni, un, lai šīs izmaiņas būtu izdevīgas mūsu sabiedrībai kopumā, tās ir jādara godīgi.

Un, lai to izdarītu, mums ir jāsaprot, ka mūsu mobilitātes pārveide ir daļa no nepieciešamo izmaiņu kopuma. “Mobilitātes sistēma ir viena no izmaiņu kopuma daļām, taču mums ir jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu, ka šī politika ir taisnīga visiem, nevis tikai cilvēkiem, kas var atļauties dzīvot apgabalos, kur šie uzlabojumi tiek veikti,” viņš teica.















