Medijos arvien biežāk izskan šokējoši gadījumi, kā krāpniekiem izdevies izvilināt naudu no pat šķietami uzmanīgiem un izglītotiem ļaudīm. TV24 raidījumā “Uz līnijas” “Luminor” bankas krāpniecības novēršanas eksperte Marta Celma dalās ar pēdējā laika skaļāko krāpniecības gadījumu:

“Pirmais, kas nāk prātā ir viens no gadījumiem, kas ir izskanējis arī publiski, jo arī policija ar to bija dalījusies. Tas bija gadījums, kad uzņēmuma grāmatvede bija kļuvusi par telefona krāpšanas upuri, esot saziņā ar viltus bankas darbinieku.”

Celma skaidro, ka grāmatvedes komunikācija ar krāpnieku notikusi vienu mēnesi. Komunikācija notikusi teju no rīta līdz vakaram: “Pirmais kas ir pamostoties no rīta, krāpnieka zvans, kas mudina rīkoties. Šādi mēneša laikā turpinot saziņu ar krāpniekiem, no uzņēmuma tika pārskaitīti aptuveni miljons eiro.”

Kā situācija attīstījusies tālāk un kāda atbildība ir jānes minētajai grāmatvedei pret uzņēmumu nav zināms.