Foto: epa/scanpix/leta

Kļūdaina ceļu karte izraisa haosu rallijreida “Dakara” posmā Ieteikt







Rallijreida “Dakara” septītā posma norisi svētdien aizēnoja kļūdaina ceļu kartes.

Reklāma Reklāma

481 kilometru garajā posmā kļūdainās kartes dēļ vairāki priekšā braucošie motoru sportisti braukāja pa apli. Bezmērķīgi braucošajām ekipāžām ar helikopteriem palīgā devās sacensību organizatori, kuri centās ievirzīt tās pareizajā maršrutā.

Kopvērtējuma līderis vieglo automašīnu klasē Dienvidāfrikas Republikas pilots Henks Leitgans (“Toyota Gazoo”) bija viens no pirmajiem, kurš uzķēra pareizo kursu, tomēr finišēja vēlāk par saviem tuvākajiem konkurentiem.

“Vienā no aizām daudzi braucēji apmaldījās. Sākām nervozēt, jo redzējām, ka te no vienas, te no otras puses parādās citi auto. Galu galā atradām izeju, taču pieļāvām pāris kļūdas navigācijā. Pirms tam arī pārsitām riepu,” stāstīja Leitangs.

Uzvaru posmā izcīnīja Leitanga komandas biedrs brazīlietis Lukass Morāess ar finišu četrās stundās vienā minūtē un 49 sekundēs. Pirmajā trijniekā aiz viņa bija divi “M-sport Ford” braucēji zviedrs Matīass Ēkstrems un amerikānis Mičels Gatrī, kuri zaudēja attiecīgi vairāk nekā septiņas un deviņas minūtes.

Kopvērtējumā Leitangam pirms šī posma bija vairāk nekā septiņu minūšu pārsvars pār Saūda Arābijas braucēju Jazīdu Al-Radži (“Overdrive”), bet tagad viņus šķirs vairs tikai 21 sekunde. Ēkstrems deficītu samazinājis uz pusi (10:25).

Motociklu klasē uzvarēja kopvērtējuma līderis austrālietis Daniels Sanderss (“Red Bull KTM”) ar finišu četrās stundās desmit minūtēs un 33 sekundēs. Viņa komandas biedrs spānis Edgars Kanē zaudēja trīs minūtes un 36 sekundes, bet vēl 11 sekundes lēnāks bija cits spānis Toša Skareina (“Monster Energy Honda”).

Sanderss tuvāko sāncensi Skareinu apsteidz par 15 minūtēm un 33 sekundēm, bet vairāk nekā 23 minūtes zaudē spāņa komandas biedrs francūzis Adrjēns van Bēverens.

“Dakaras” rallijreids norisinās 47.reizi. Pērn vieglo automašīnu klasē uzvarēja spānis Karloss Sainss seniors, bet motobraucēju ieskaitē nepārspēts palika amerikānis Rikijs Brabeks.

Rallijreids no 1979. līdz 2007.gadam 29 reizes norisinājās Āfrikā. 2008.gadā tas drošības iemeslu dēļ tika atcelts, bet jau nākamajā gadā tas debitēja Dienvidamerikā.