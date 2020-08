Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Pirmā prinča Viljama tikšanās ar sava brāļa, prinča Harija mīļoto Meganu Mārklu notika 2017.gada novembrī. Par to sīkāk aprakstīts grāmatā “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, kas pārdošanā nonāca 11.augustā.

Dienā, kad Viljams iepazinās ar Meganu, Keita Midltone bija devusies izbraukumā, tāpēc Viljams tikās vienpersoniski gan ar savu jaunāko brāli, gan viņa mīļoto sievieti Meganu. Žurnāls “Elle” raksta, ka princis Viljams esot bijis ļoti pieklājīgs pret Meganu, tomēr, kā ierasti, esot arī jokojis.

Foto: PA IMAGES/ SCANPIX/ LETA

“Es ar nepacietību gaidīju izdevību ieraudzīt sievieti, kura kļuvusi par iemeslu tam, ka mans brālis smaida un šis smaids nepazūd no viņas sejas,” – viņš teicis.

Vēlāk princis Harijs brālim izstāstījis, ka Megana nav “tikai draudzene” un viņš šo sievieti plāno apprecēt, taču Kembridžas hercogs esot ieteicis “pavērot attiecības” un nesteigties ar pārsteidzīgiem lēmumiem.

Agrāk tika ziņots, ka princis Viljams esot centies atrunāt jaunāko brāli no kāzām ar Meganu Mārklu. Kembridžas hercogs esot uzskatījis, ka šīs attiecības nav “nopietnas”. Ar savu vīru vienisprātis esot bijusi arī viņa sieva, Keita Midltone.

Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Tomēr par spīti tam, kā zināms, princis Harijs apprecēja bijušo amerikāņu aktrisi un viņi audzina gadu veco dēliņu Ārčiju.













Megana Mārkla, princis Harijs, princis Viljams un Keita Midltone apmeklē Piemiņas pasākumu

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.