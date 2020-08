Prinča Harija un prinča Viljama tēvs, princis Čārlzs, kurš rindā uz Lielbritānijas troni ir pirmais, noraksturojis jaunākā dēla sievu Meganu Mārklu vienā vārdā – pašpārliecināta. Par to ziņo “Daily Star”, atsaucoties uz jauno grāmatu “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, kas pārdošanā nonāca vien pirms dažām dienām – 11.augustā.

Grāmatas autors un britu karaliskās ģimenes biogrāfs Omīds Skobijs atgādina, ka tieši princis Čārlzs bija tas, kurš Meganu veda pie altāra viņas un prinča Harija kāzu dienā, jo Meganas tēvs Tomass, kā zināms, kāzas neapmeklēja. Megana Mārkla arī esot draugiem stāstījusi, ka princis Čārlzs ļoti rūpējies par viņu un sargājis – gluži kā meitu. Viņa bieži esot saukusi viņu par savu otro tēvu.

Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

Princis Čārlzs arī esot viens no nedaudzajiem karaliskās ģimenes locekļiem, kurš ir cienījis un atbalstījis dēla un Meganas vēlmi dzīvot pašiem savu dzīvi, kas ir neatkarīga no britu karaliskās ģimenes un pienākumiem tajā. Viņš arī uzņēmies daļēji nodrošināt finansiāli prinča Harija un Meganas ģimeni, kamēr pāris nekļūs finansiāli neatkarīgs. Šobrīd princis Čārlzs no saviem privātajiem līdzekļiem arī nodrošina Saseksas hercogu miesassargu ikgadējās izmaksas.

Kā jau ziņots, šobrīd princis Harijs, Megana Mārkla un viņu gadu vecais dēliņš Ārčijs mitinās savrupnamā Santabarbarā, ko pāris nesen iegādājās savā īpašumā un iesaistās dažādos projektos. Zināms, ka nesen abi tikušies ar vienu no lielākajām Holivudas kinokompānijām, lai pārrunātu, visticamāk, sadarbības iespējas. Tāpat arī nesen kļuva zināms, ka prinča Harija brālis, princis Viljams uz savu jaunāko brāli ir tik ļoti apvainojies pēc tam, kad Harijs un Megana atteicās no karaliskās ģimenes, ka neesot sarunājies ar viņiem vairāk kā pusgadu.

