Foto: Ģirts Eglītis/ RīgaTV 24

RīgaTV 24 pavāršovā “La Dolce Vita. Ar Roberto” pie Roberto Meloni viesojās slaiduma maratona “Viss iespējams” izveidotāja, ēdienu blogere Everita Pastuhova.

Tievēt un ēst saldumus – tas ir iespējams!

Everita par sevi pastāstīja, ka kopš bērnības bijusi ar lieko svaru un vairāk kā 30 gadu garumā ar dažādu diētu palīdzību un citām metodēm esot “mētājusies” 20 kg robežās. “Tad sāku pētīt produktus, to saderību, iegūt informāciju un to izmantot uz sevis, kā rezultātā tika izstrādāta mana svara samazināšanas sistēma un no 110 kg esmu atbrīvojusies no mīnus 55 kg, un šo svaru man ir izdevies saglabāt jau vairākus gadus. Tā rezultātā esmu slaiduma maratona “Viss iespējams” radītāja, un jau kādu laiku palīdzu arī citām sievietēm veiksmīgi cīnīties ar liekā svara problēmām. Kā arī esmu food blogger un neskaitāmu autorrecepšu radītāja. Visas manas receptes ir atrodamas Instagramā. Mani iecienītākie ēdieni ir saldumi, saldumi, un vēlreiz saldumi! Kūkas, pīrāgi, pudiņi, krēmi, deserti, tortes, bet tagad tos visus (un arī citus ēdienus) gatavoju veselīgi, un tie visi ir droši tievētājiem! Jo ēst kūkas un tievēt – tas ir iespējams!” – Everita stāsta par sevi.

Viesojoties pie Roberto studijā, Everita pagatavoja četrus ēdienus: banānu veselīgo saldējumu, cepumus no divām sastāvdaļām, auzu pārslu sacepumu ar āboliem un mellenēm, kā arī – veselīgās šokolādes konfektes.

Lūk, arī brīnišķīgās “bezgrēku” saldumu receptes!

Veselīgās konfektes

Foto: Ģirts Eglītis/ RīgaTV 24



Sastāvdaļas:

50 grami dateles

50 grami dažādi žāvēti augļi – rieksti (piemēram, valrieksti, kokosriekstu skaidiņas)

1 ēdamkarote kakao pulvera

Mazliet vanilīna

Pagatavošana:

Dateles uz 10 minūtēm izmērcē karstā ūdenī. Tad visu liek blenderī un sakuļ līdz viendabīgai masai.

Taisa bumbiņas un apviļā, iepriekš sasmalcinātos riekstos, kokosa skaidiņās un/vai kakao pulverī.

Var ielikt ledusskapī uz 1 stundu, bet tas nav obligāti.

Veselīgais saldējums

Foto: Ģirts Eglītis/ RīgaTV 24



Sastāvdaļas:

3 banāni

50-80 ml bezpiedevu jogurts

Vanilīns (jebkāds)

Pagatavošana:

Banānus sagriež 7-8 gabalos un ieliek saldētavā, lai to pilnīgi sasalst. Tad tos liek smalcinātājā ar platu nazi, pievieno bezpiedevu jogurtu un sakuļ viendabīgā masā.

Saldējums gatavs! Var pasniegt kopā ar ogām vai riekstiem!

Cepumi no divām sastāvdaļām

Foto: Ģirts Eglītis/ RīgaTV 24



Sastāvdaļas:

2 banāni

200 grami kokosriekstu skaidiņas

Pagatavošana:

Banānu saspaida ar dakšiņu, liek klāt kokosrieksta skaidiņas. Sajauc viendabīgā masā – kā mīklā.

Liek uz cepampapīra, veidojot vēlamo cepumu formu. Cep cepeškrāsnī 130 grādos 8 līdz 10 minūtes.

Auzu pārslu sacepums ar āboliem un mellenēm

Foto: no Everitas Pastuhovas privātā arhīva.



Sastāvdaļas:

100 grami auzu pārslas

200 ml piena

1 ola

1 liels ābols

100 grami mellenes

30-40 grami valrieksti

Vanilīns

Šķipsniņa sāls

Kanēlis

3-4 žāvētas dateles

Pagatavošana:

Nomizo ābolu – pusi sarīvē uz rīves, otru pusi sagriež šķēlītēs.

Traukā jauc olu, auzu pārslas, pienu, garšvielas, iepriekš sagrieztas dateles, sarīvētu ābolu, mellenes, sasmalcinātus valriekstus – visu sajauc viendabīgā masā.

Lej keramikas vai stikla taisnstūrveida traukā, virsū liek sagrieztos ābolus šķēlēs un pārkaisa ar kanēli.

Cep cepeškrāsnī 180 grādos aptuveni 10 minūtes.

Var pasniegt kopā ar “Veselīgo saldējumu”!