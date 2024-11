“Knauf” eksporta izrāviena recepte: Talantīgi, iesaistīti un izglītoti cilvēki, Latvijā “audzētas” izejvielas un kvalitatīvs produkts Ieteikt







Kategorijā “Eksporta čempions” vērtējam uzņēmumus, kuriem eksportējot savus produktus, Latvijas vārdu pasaulē nest ir izdevies īpaši spilgti. Galvenais ir uzņēmuma neto eksporta apmērs, bet vērā tiek ņemta arī uzņēmumu pievienotā vērtība un rentabilitāte.

“Knauf” uzņēmums Latvijā ir dibināts 1994. gada 4. oktobrī. Kopš 1996. gada “Knauf” kādreizējā Sauriešu būvmateriālu kombināta ražotņu rekonstrukcijā un modernizācijā ir ieguldījis vairāk nekā 80 miljonus eiro.

1997. gadā Latvijas ražotnē uzsāka metāla profilu izgatavošanu, bet 1998. gadā ģipša sauso maisījumu ražošanu.

2000. gada septembrī ekspluatācijā ir nodota ģipša plākšņu rūpnīca. Latvijas rūpnīcas jauda nodrošina pieprasījumu pēc “Knauf” produkcijas visā Baltijā. Ar 2006. gadu Latvijā savu darbu uzsāka arī cementa maisījumu ražotne.

Lai vieglāk orientētos plašajā “Knauf” produktu klāstā, tas ir sadalīts atsevišķās būvmateriālu grupās. “Knauf” piedāvā sausās būves sistēmas sienām, starpsienām, griestiem un grīdām, ģipša cementa un cementa apmetumus uzklāšanai ar roku vai mehanizēti, īpaši ugunsdrošos materiālus “Knauf Fireboard”, stiprinājuma tehniku un metāla profilus.

Visplašākajam patērētāju lokam “Knauf” ražo flīžu līmes, šuvju aizdares, silikonus, celtniecības un sadzīves ķīmiju.

Iegādājoties “Knauf” produktus, jums vienmēr pieejamas arī jaunākās tehnoloģijas, servisa pakalpojumi, celtniecības procesā izmantojamās mašīnas un instrumenti.

“Knauf” nodrošina kompleksus risinājumus, piedāvājot visus konkrētā darba veikšanai vajadzīgos materiālus no viena ražotāja.

Latvijā “Knauf” sistēmu kvalitatīvu pielietojumu nodrošina regulārie būvniecības speciālistu semināri Sauriešu apmācības centrā, “Knauf Akadēmijā”, kā arī uzņēmuma līdzstrādnieku profesionālās konsultācijas būvobjektos un pastāvīgā “Knauf” sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm un profesionālajām nozares asociācijām.

“Knauf” eksporta izrāviens

“Es teiktu, ka mūsu izrāviens ir tāds ikgadējs. Mēs nevaram runāt par milzīgu izrāvienu tieši šogad, man liekas, mēs darām ļoti labu darbu katru gadu un to mēs arī redzam savā eksporta statistikā kā ikgadēju, maziņu, bet stabilu pieaugumu. Tas ir tas, ar ko mēs lepojamies, un tas, ko mēs uzskatām par savu stabilu un ilgtspējīgu izrāvienu,” stāsta Arnis Ivanovs, SIA “Knauf” ģenerāldirektors Baltijas valstīs.

“Skaidrs, ka 2022., 2023. gadā galvenais izrāviens visiem uzņēmumiem pamatā bija inflācijas dēļ, energoresursu krīzes dēļ, piegāžu ķēžu dažādu pārtraukumu dēļ, bet šogad ir nācis tas kritums arī būvniecībā, tas ir pilnīgi loģiski pēc tik liela uzrāviena, visticamāk tas arī turpināsies, bet tā mūsu labā ziņa ir tāda, ka mēs šim kritumam neejam līdzi. Un neejam līdzi tieši tādēļ, ka mēs ieviešam jaunas produktu grupas gan vietējam, gan arī pamatā eksporta tirgiem,” norāda viņš.

Kopumā uzņēmums realizē divarpus tūkstošus produktu vienību, kas “tad arī ir pamatā mūsu izrāvienam”.

“Pamatprodukcija vairāk vai mazāk ir viena un tā pati, bet risinājumi, ko mēs piedāvājam, kas nāk līdzi šim produktam, katru gadu mainās un papildinās,” skaidro Ivanovs.

Ģenerāldirektors atklāj, ka uzņēmums katru gadu iegulda pusprocentu no apgrozījuma izpētē un attīstībā:

“Jāsaka gan, ka tādi pasaules klases uzņēmumi, giganti iegulda krietni vairāk, bet šobrīd būvmateriālu tirgū, man šķiet, Latvijas, Baltijas līmenī tas ir pietiekami liels ieguldījums – tas ir nedaudz virs pusmiljona gadā.

Pārsvarā tie ir mūsu speciālisti, mūsu cilvēki, kas stāv aiz šīm inovācijām un produktu attīstības.”

2024. gadā vietējā tirgū no “Knauf” produkcijas paliek 28%, attiecīgi 72% tiek eksportēti. Galvenie eksporta tirgi ir Lietuva un Igaunija.

“Pamatprodukcija mums tomēr ir smaga, tur nav tik liela pievienotā vērtība, lai to tālu transportētu, bet ir arī mums pietiekami liela produktu sadaļa, kurai ir pietiekami liels potenciāls un augstāka pievienotā vērtība, kuru var aizvest arī krietni tālāk, piemēram, uz Islandi. Tas ir pietiekami eksotiski un ņemot vērā, ka šis ļoti prasīgais un konservatīvais tirgus ir novērtējis mūsu produkciju, mūsu pakalpojumus, man liekas, tas ir ļoti labs sasniegums,” stāsta Ivanovs.

Kā panākt izrāvienu?

“Laikam galvenais un pamata iemesls, kā to visu var dabūt gatavu ir cilvēki – iesaistīti un profesionāli cilvēki. Kāpēc es saku “iesaistīti”, jo tas ir viens no pamatelementiem, uz kuru mēs fokusējamies. Mēs arī veicam aptaujas katru gadu, lai redzētu, cik tad cilvēki ir iesaistīti, laimīgi vai nelaimīgi, kādas lietas mums vajadzētu risināt. Jāsaka, ka mēs piedāvājam pietiekami godīgu atalgojuma politiku, ērtus un drošu darba apstākļus.

Viens no pēdējiem mūsu ieguldījumiem ir mūsu administratīvā ēka, kur salikām gan ražošanu, gan administrāciju, gan reģionālos cilvēkus salikām kopā, lai nebūtu “baltā māja”, ražošana, lai visi ir zem viena jumta, lai visiem ir komandas sajūta,” stāsta ģenerāldirektors.

“Skaidrs, ka cilvēkiem, kuri strādā ar klientiem, ir jāsniedz atbalsts un atbalstu var sniegt tikai cilvēki, kas paši jūtas labi un viņi ir zinoši. Tas nozīmē, ka viņi spēj atbildēt uz visdažādākajiem jautājumiem, spēj sniegt konsultāciju, palīdzību. Un brīdī, kad ir kāds sarežģīts, inovatīvs arhitektūras projekts, tad arī uzzīmēt kādu jaunu mezglu un pastāstīt, kā būtu pareizi izmantot šos materiālus, lai visas prasības būtu ievērotas,” turpina viņš.

Kur iegūt profesionālus speciālistus?

“Skaidrs, ka katram ir savs izglītības līmenis vai pieredze, bet vienalga – mūsu ražošanas vai uzņēmuma specifika ir tāda, ka mēs esam izveidojuši apmācību programmas šeit uz vietas,” stāsta Ivanovs.

Tāpat viņš atklāj, ka darbiniekiem ir iespējas izaugsmei, lai nonāktu “nākamajā karjeras līmenī”: “Mēs arī apmaksājam universitātes, apmācības vai kursus, visu, kas vien ir nepieciešams kvalifikācijas celšanai.”

“Knauf” izrāviena recepte

“Ņemam vienu daļu talantīgu, iesaistītu un izglītotu cilvēku, ņemam Latvijā audzētu izejvielu, ražojam kvalitatīvu produktu, pārliecināmies par to un nodrošinām savstarpēji cieņpilnas un izdevīgas ar mūsu sadarbības partneriem. Saliekam to visu kopā un es teiktu, ka tā ir mūsu pamata veiksmes formula,” stāsta Arnis Ivanovs, SIA “Knauf” ģenerāldirektors Baltijas valstīs.

“Pamatā “Knauf” ir četras vērtības. Tā ir cilvēcība, partnerība, atbildības uzņemšanās un atdošanās darbam,” atklāj Ivanovs.

