Foto: SHUTTERSTOCK

Bērnu diena Rīgā. Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Liepājas Avīze

Rīga. Bērnu diena notiks 27./28. maijā. Tiks sarīkota bērnu darbu izstāde, līdzekļu vākšana ar bundžiņām un gājiens. Bērnu darbu izstādē izstādīs arī priekšmetus, attiecošos uz bērnu kopšanu un daļu priekšmetu apgādās lēdija Paget no Anglijas.

Tāpat izstādīs priekšmetus no bērnu dzīves, ar fotogrāfijām no izpostītiem apgabaliem, bēgļiem utt. No bērnu dienu gaitas uzņems visu kinofilmās, kuras izsūtīs uz laukiem izrādēm. Tiks izdots vienreizējs izdevums “Mūsu bērni” 10 000 eksemplāros. Bez tam lēdija Peget izdod uz sava rēķina brošūru “Zīdaiņu kopšana”, kuru izplatīs pa bērnu dienām.