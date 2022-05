Ilustratīvs attēls. Foto: Pexels

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1922. gada 19. maijā







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tautas Balss

Vidsmuiža (Latgalē). Šā gada Lieldienas svētki atzīmējami tiešām kā atjaunošanas un atmošanās svētki – atjaunojām savu mazo dievnamu, kurš 1919. gadā tika no lieliniekiem izpostīts un aplaupīts. Pateicoties tagadējam Latgales prāvestam Irbes kungam, caur kura gādību saņēmām no Amerikas Sarkanā krusta palīdzību, varējām izlabot baznīcas iekšējo iekārtu. Tāpat Lieldienās no dzelzceļu virsvaldes darbinieku grupas, uz stud.teol.

Šmidta kunga ierosinājumu, kā dāvanu saņēmām skaistu altāra gleznu, mākslinieka Medņa kunga gleznotu. Sir­snīgs paldies visiem ziedotājiem, kas palīdzējuši mums atjaunot savu dievnamu, kur trešos svētkos varējām sapulcēties un noklausīties mācītāja palīga Leviatana sprediķi. “S.R.”