“Ko darīt, ja kaimiņš uz lodžijas vairākas reizes dienā smēķē?” Rīdzinieka sūdzību komentē policijas eksperts Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs vaicāja Rīgas pašvaldības policijas (RPP) priekšnieka vietniekam Andrejam Aronovam, ko darīt situācijā, kad viņu neapmierina daudzdzīvokļu mājas kaimiņa smēķēšana: “Ko darīt, ja kaimiņš uz lodžijas vairākas reizes dienā smēķē? Man tas saasina veselības problēmas.”

Reklāma Reklāma

“Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās tādās kā gaiteņi ir a priori aizliegts smēķēt. Uz lodžijām – ja kāds pret to pamatoti iebilst, proti, šādā situācijā, kādu cilvēks piesaka, ja viņš jūt tos dūmus un tie traucē, tad viņam ir jāvēršas policijā. Ir jāzvana uz policijas vienoto numuru 112, un tad tālāk dispečeri novirzīs to zvanu, kam vajag, – mums vai Valsts policijai,” tā uz skatītāja jautājumu atbildēja RPP priekšnieka vietnieks Aronovs.

Tomēr policijas pārstāvis iesaka vispirms kaimiņam paziņot, ka smēķēšana traucē.

“Ja mums ir nepārprotami pierādījumi, ka kaimiņš to ir zinājis, ka nedrīkst to darīt, bet turpina darīt, nu tad tur veidojas jau administratīvā pārkāpuma sastāvs,” komentēja Aronovs. Bet, kā pierādīt, ja abu kaimiņu saruna bija divatā, tomēr smēķēšana turpinās? ” Viņš var ierakstīt to sarunu! Šodien moderni ir visādi gadžeti,” rosināja RPP eksperts, atbildot uz TV24 raidījuma skatītāja jautājumu par kaimiņa smēķēšanu uz lodžijas dauddzvīvokļu mājā.

Katrā ziņā, ja būs tāda situācija, tad arī RPP darbinieki aizies pie šī konkrētā kaimiņa un viņu oficiāli pabrīdinās, ka smēķēšana un cigarešu dūmi traucē citus mājas kaimiņus.

LA.LV Aptauja Vai Tevi traucē kaimiņa/kaimiņu smēķēšana? Jā, uz lodžijas.

Jā, pie loga.

Jā, kāpņu telpā.

Jā, jo smēķē dzīvoklī, jūtu cigarešu smaku caur vannas istabu, tualeti, virtuvi umldz.

Jā, pagalmā.

Jā, pie ieejas mājā.

Nē, netraucē.

Dažreiz traucē.

Būtu jāierīko māju pagalmos speciālas smēķētavas!

Nezinu.

Man nav viedokļa. Padalies ar rezultātiem