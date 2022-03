Publicitātes foto

Autore: Baiba Bļodniece, Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre

“Viņam vajag samulsušu, nepārliecinātu cilvēku, kurš nobīsies tad, kad viņu biedē. No bailēm nevajag baidīties. Bailes vajag konfrontēt tieši sejā. Tā kā to ukraiņi dara šobrīd,” – par to, kāpēc ir svarīgi neļauties bailēm, intervijā LTV nesen sacīja pazīstamais žurnālists un raidījumu vadītājs Gustavs Terzens. Viņš ir viens no tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri pēdējo nedēļu laikā ir izteikuši vēlmi aktīvi iesaistīties Latvijas aizsardzībā un pieteikušies dienestam Zemessardzē. To, cik neatsverama ir šādas aizsardzības vienības nozīme agresijas gadījumā, pierāda mūsu Zemessardzes līdzinieks Ukrainā – Teritoriālās aizsardzības spēki, kur kopš Krievijas uzbrukuma iestājušies vairāk nekā 100 tūkstoši ukraiņu.

Zemessardzes uzdevums ir iesaistīt valsts aizsardzībā pēc iespējas vairāk cilvēku, dodot viņiem divas būtiskas prasmes – pamata izpratni un praktiskas iemaņas militārajā jomā, kā arī prasmi strādāt organizētā struktūrā. Liela cilvēku skaita kaujas spējas izšķir gan prasme rīkoties ar ieroci, rāciju un citu tehniku, gan arī skaidra sapratne par to, kur, kad un kā ir jārīkojas. Tāpēc Zemessardze militāra konflikta gadījumā veido nozīmīgu saikni starp armiju un pārējo sabiedrību, kura saprotamu iemeslu dēļ atrodas ienaidniekam parocīgā baiļu, apjukuma un šoka stāvoklī.

Latvijas Zemessardzē šobrīd dien vairāk nekā astoņi tūkstoši cilvēku. Šie cilvēki ir apguvuši pamata prasmes un ik gadu atjauno savas zināšanas un kaujas spējas īpašās nometnēs. Kopš februāra nogales, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, Zemessardzē ir pieteikušies aptuveni 800 cilvēku, kas ir salīdzināms ar citkārt gada laikā saņemto pieteikumu skaitu. Daudzi no mums ir sapratuši, ka savas zemes aizsargāšana nav kaut kāda abstrakcija, kuru organizē un par kuru atbild kāds cits. Tā ir mūsu katra atbildība, tas attiecas uz katru no mums.

Lai sniegtu optimālu un vitālu atbalstu mūsu armijai līdz 2024. gadam, Zemessardzē nepieciešams uzņemt līdz 10 tūkstošiem cilvēku, bet līdz 2027. gadam – 12 tūkstošiem. Ņemot vērā, ka dienests Zemessardzē ir brīvprātīga izvēle, šie ir motivēti un tāpēc ļoti vērtīgi karavīri. Jo lielākas motivācijas par to, ka stāvi savas zemes, savu māju, ģimenes sardzē jau nemaz nevar būt. Šī milzīgā motivācija deva dod spēku, un apbrīnojamu varonību Ukrainas armijai un Teritoriālās aizsardzības spēkiem, lai efektīvi stāstos pretī agresoram ar visu tā tehnisko un skaitlisko pārspēku.

Diemžēl, pēc Krimas aneksijas 2014. gadā un jo īpaši, tagad, pēc Krievijas asiņainā uzbrukuma savam kaimiņam, mēs dzīvojam citā pasaulē, kur motivācija fiziski aizstāvēt savējos ir vienlīdz nozīmīga motivācijai mācīties, veidot ģimeni un attīstīties profesionālajā jomā. Kādu laiku tas bija piemirsies, aizgājis “otrajā plānā”, un tikai tagad varam novērtēt to, cik droša un ērta ir bijusi mūsu dzīve (tiesa, salīdzinot ar Ukrainu, tā aizvien vēl ir ļoti komfortabla). Ar mērķi nostiprināt šo motivāciju un izpratni par ikviena lomu valsts aizsardzībā, no 2024. gada Latvijas skolās vecāko klašu skolēniem tiks pasniegta valsts aizsardzības mācība.

Es aicinu pievienoties Zemessardzei, lai dotu iespēju pašiem sev un saviem bērniem, mazbērniem veidot drošu nākotnes Latviju. Prasības nav neizpildāmas un šim dienestam nav īpaši jāgatavojas. Zemessardzē uzņem Latvijas pilsoņus – gan vīriešus, gan sievietes – no 18 līdz 55 gadu vecumam. Zemessardzes apmācībās var sekmīgi piedalīties ikviens vidusmēra cilvēks, ja vien nav kādu veselības problēmu (pirms uzņemšanas katram pretendentam būs jāiziet medicīniskā pārbaude). Apmācību programmas mērķis ir mūs sagatavot, nevis nomocīt. Dienestu var savienot gan ar darbu, gan studijām, jo pamata apmācību programmu var iziet gan 21 dienas nometnē, gan garākā laika periodā – nedēļas nogalēs, visa gada garumā.

Zemessardzē tiek gaidīti visu profesiju pārstāvji, un ļoti iespējams, ka noderīgas būs arī iepriekš apgūtās profesionālās iemaņas. Latvijas zemessardzē ir sava kibernodaļa, nepieciešami medicīnas, loģistikas un komunikācijas speciālisti un vēl daudzas citas profesijas.

Esmu pārliecināta, ka daudzi no jums jau ir morāli un fiziski gatavi tam, lai kļūtu par zemessargiem. Pietrūkst tikai kāds neliels papildus zināšanu un prasmju lādiņš, kā arī jāsaka, ka daudzi no mums jau dienestam ir gandrīz gatavi. Piemēram, medniekiem, kuri man ir sacījuši, ka jau tāpat ir gatavi aizstāvēt savu zemi, es varu atbildēt: jā, jūs jau gandrīz esat zemessargi. Tikai prasmei šaut un orientēties mežā ir jāpievieno prasme darboties lielā komandā, jo agresijas gadījumā mums būs jābūt vienai lielai, saliedētai komandai, kas sastāv no vairākiem desmitiem tūkstošu cilvēku, kur katrs zina savu vietu un uzdevumu. Mācīties tad būs mazliet par vēlu. Tas jāsāk tieši tagad, 2022. gada martā.

