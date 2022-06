Foto: SHUTTERSTOCK

Maiju kalendāra ritmos

JANA REĶE, astropsiholoģe, [email protected]

7–19.VI – Atrast savu vietu

Iekšējās sajūtas palīdzēs identificēt kopsakarības kā savā dzīvē, tā mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli. Ir pienācis laiks, lai drosmīgi nomestu maskas un pieņemtu to, kas tu esi patiesībā. Jūtas plūdīs pāri malām, bet tikai tā tu spēsi atrast savu vietu, piepildīt savu dzīvi ar jēgu un būt harmonijā ar sevi.

20.VI–2.VII – Kāds ir tavs rezultāts?

Noslēdzas maiju kalendārais gads. Šis ir rezultātu laiks apzinātajam darbam ar sevi kopš 2021. gada 16.X. Šajā laikā pasaule ir apgriezusies kājām gaisā divreiz, palīdzot katram no mums pamosties jaunam dzīves etapam. Esi atvērts un vēro, kādi ir tavi augļi.

3.–15.VII – Jauns sākums

Dzīvības koks ir gatavs izdzīt jaunus asnus, gatavojot mūs jaunam, nozīmīgam sākumam. Paplašināšanās. Esi proaktīva visos savos centienos, tas uzdos toni nākamajiem astoņiem mēnešiem. Spēku radīsi kopībā un savstarpējā atbalstā.

16.–28.VII – Perfekcija vai pašsabotāža

Sīkumiem būs liela nozīme. Spēja pamanīt visniecīgākās nepilnības vai novirzes no sākotnējā plāna palīdzēs mūsu idejas iezemēt, piešķirt tām konkrētākas aprises. Esi perfekta tajā, kas atkarīgs no tevis, lai tev pavērtos lielākas iespējas tur, kur tu neko neietekmē.

No vēdiskās astroloģijas viedokļa

ANDRIS KRAŅEVSKIS, vēdiskais astrologs, [email protected]

Mūsu ego pastiprināti ietekmēs komunikāciju. Sazinoties ar citiem cilvēkiem, svarīgi ievērot draudzīgumu, izvairīties no savas gribas uzspiešanas. Vairojas drosme un ambīcijas. Labs laiks, lai demonstrētu savas spējas. Pēc 27.VI vairojas impulsivitāte, darbības kļūst spontānākas, komunikācija asāka, sabiedrībā vairāk agresijas. Rahu neļauj redzēt lietas skaidri. Cilvēki var sabūvēt ilūzijas, kuras vēlāk plīst. Var rasties spontānas vēlmes realizēt kādu projektu. Ja tas iepriekš ir rūpīgi izanalizēts, tad tā sākšana varētu būt apdomājama, bet pēkšņus projektus labāk nesākt. Ļoti rekomendējams, pirms kādam cilvēkam izteikt kritiku, paanalizēt, vai tas, ko gribu teikt, ir patiess jeb tā ir manis paša ego spēle.

Līdz 11.VII var akcentēties vēlme apspiest citus un palielināt savu ietekmi uz apkārtējiem. Vēlams ar visiem komunicēt kā ar sev līdzīgiem. Vairojas filozofiska pieeja dzīvei. Pēc 12.VII var sabremzēties situācija darbā, bizness kļūst lēnāks, var aktivizēties nelabvēļi. Labāk šo periodu izmantot atvaļinājumam. Ļoti ieteicams šajā periodā par kādu parūpēties. Ātras dusmas un egoisms darbosies tieši pretēji – karma pasliktinās.

Pēc 29.VII var sabremzēties tiesu darbi, pieaug kļūdu risks, globālās finanšu plūsmas kļūst lēnākas. Vēlams visus dokumentus pirms parakstīšanas pārbaudīt vairākas reizes. Nav piemērots laiks sākt tiesvedību. Iespējamas pārmaiņas finanšu sistēmā.

* Vēdiskā astroloģija izmanto sidērisko zodiaku un runā par planētu (grahu) atrašanos zvaigznājos. Rietumu astroloģija lieto tropisko zodiaku un runā par planētu atrašanos zīmēs. Nobīde starp zodiakiem ir aptuveni 24°.

Ko sola Taro kārtis?

HILARIONA, taroloģe, [email protected]

Perioda noskaņa

Prāts ar sirdi gribēs cīkstēties, kuram lielāka teikšana un kurš svarīgāks. Prāts perfekti pildīs savu uzdevumu, tirdot un iztēlojoties iespējamas problēmas, šķēršļus, kā arī mēģinās pierunāt tevi padoties pat vissīkāko šķēršļu priekšā. Emocionālākos brīžos tam izdosies īstenot savu un patiešām gribēsies atmest ar roku tam, kas prasīs piepūli vai raisīs bailes. Lai uzvarētu prātu, šoreiz vērts īpašu uzmanību pievērst savai emocionālajai labsajūtai. Ļauj sev pabūt vienatnē. Ļauj sev paiet malā no kņadas, iziet no notikumu virpuļa un atpūsties. Ja jutīsies labi, tad prāts būs rāmāks. Ja jutīsies iztukšota vai – gluži pretēji – emocijām pārsātināta, tad prāts aktivizēs savu stratēģiju.

Spēks

Sarežģītus uzdevumus vieglāk risināt būs, sadalot procesus sīkākās daļās un koncentrējoties uz pirmo soli. Kad tas veikts, tad atrodi nākamo un pavirzies uz priekšu. Bailēm lielas acis. Tās mazina realitātes pieslēgšana un praktiska darīšana.

Izaicinājumi

Šobrīd pacietību prasīs pašas pacietības trenēšana. Var kaitināt rutīnas procesi, jo īpaši darba dzīvē. Kārtošana, šķirošana un līdzīgi darbi var veicināt aizkaitinātību. Improvizē garlaicīgus procesus un meklē atšķirības ikdienas rutīnas darbos.

Padoms veiksmīgam periodam

Ja iedvesma nenāk pie tevis, ej meklē to tu. Tā nebūs liela un uzreiz pamanāma, drīzāk atrodama sīkumos. Sasmelties pozitīvas emocijas palīdzēs ļaušanās sentimentam un atmiņām, kas agrāk sagādāja prieku. Tad šīs atmiņas iecel tagadnē, pielāgo mūsdienām un izbaudi!

Beidzot atkal kaut kas pozitīvs

AIGARS VĪTOLS, numerologs, [email protected]

Pēc aktīvā maija jūnijā laiks atjaunot spēkus. Latvieši to parasti dara pie dabas, laukos, vasarnīcās vai vienkārši mežā. Jūnijā jābrauc laukā no pilsētas, jāiet dabā, vēlams pulcēties kuplās radu saimēs un pavadīt laiku kopā. Lai arī sarunas un kopā pavadītais laiks būs patīkams, tomēr tēmas pārsvarā būs par pagātnes notikumiem, kavēšanās atmiņās un pieķeršanās tēmām, kas jau sevi izsmēlušas. Tādēļ labāk pievērsties ikdienišķiem darbiem un arī sarunas virzīt par to, kas tiek darīts tieši pašlaik. Jūnijs dos lieliskas iespējas sākt jaunus būvniecības procesus gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, kā arī risināt iesīkstējušas problēmas. Tas Latvijai nesīs arī diezgan destruktīvu enerģiju – noārdošu, pārkārtojošu un ar pietiekami strauju dinamiku, tieši tādēļ iesaku to virzīt apzinātas un izsvērtas rīcības virzienā: nojaukt veco, risināt problēmas un sākt būvēt ko jaunu, citādi dažādi likteņa līkloči sāks šķetināt cilvēku problēmas tam vien zināmā virzienā.

Savukārt jūliju var apzīmēt ar vārdiem spozme un izklaides. Pirmkārt, liela izrādīšanās, otrkārt, daudz kustības un pārvietošanās. Lielisks mēnesis estrādes zvaigznēm un viņu pasākumu apmeklētājiem. Sabiedrība labprāt baudīs kultūru, mākslu un aktīvās atpūtas plašo klāstu. Iespējas un arī nepieciešamība apmeklēt tuvas un tālas zemes, izzināt un uzzināt to, kas jauns un mainījies pa šo ierobežotās pārvietošanās laiku. Protams, būs arī pa kādam nepārliecinošam un tukšam braucienam, kas nedos emocionālu piepildījumu, taču kopumā dzīves aktivitāte uzdos toni. Lai izdodas vasarā uzkrāt spēkus un pozitīvu enerģiju!

Moto – vecais ne vella vairs neder, gribu pa jaunam!

LĪGA POMMERE, Austrumu astroloģe, [email protected]

Gribu jaunas idejas, gribu ko patiesi priecīgu, gaišu, līksmu! Ko dzirkstošu, ko liesmojošu, ko degošu – ar tik lieliem ambicioziem lozungiem atjoņos Jan Uguns Zirgs jūnijā. Kā sprādziens, kā salūts gaisā viņš paņems visus šķēršļus savā ceļā, auļojot uz jaunām virsotnēm.

Prātā domas viļņosies, galva reibs, jo gada lielais Jan Ūdens Tīģera okeāns sadursies ar liesmojošo Jan Uguns sienu. Lielā tumsa cīnīsies ar lielo gaismu. Ūdens tumšās bailes atkāpsies, spožās Uguns idejas ņems virsroku. Vienu brīdi jutīsimies kā okeāna dzelmē, otru brīdi jau kā saule augstu gaisā. Kā karuselī, kā joņojošā amerikāņu kalniņu vagonā. Labāk šajā brīdī nepalikt vienam, bet kopā ar tautu. Lielas organizācijas nāks klajā ar savām idejām, izvirzīs prasības, vicinās karogus.

Jūlijā gribēsies atvilkt elpu no šā straujā skrējiena. Saimnieciskā Iņ Uguns Kaza meklēs ko mājīgi jauku; lielu, plašu pasākumu vietā izvēlēsies mazu draugu pulciņu, kur patiesi atveldzēt dvēseli. Labs laiks, lai draugi sanāktu kopā, atcerētos senos laikus un pakavētos draiskajās atmiņās. Kur gan neesam bijuši, kas gan raibs nav piedzīvots. Ja jāraksta jauna lapa dzīves grāmatā, tad īstais laiks to darīt. Kazas mākslinieciskā dvēsele liks atraisīties daudzu radošo cilvēku talantam. Glezno savu dzīvi!