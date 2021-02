Juris Gulbis. Foto: Zane Bitere/LETA

Kompensācija par amata atstāšanu? Juris Gulbis no “Tet” pērn saņēmis gandrīz miljonu eiro Ieteikt 1







Telekomunikāciju uzņēmuma SIA “Tet” bijušais valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis pērn no uzņēmuma saņēmis 965 626 eiro, no kuriem lielākā daļa varētu būt kompensācija par amata atstāšanu, liecina Gulbja Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā amatpersonas deklarācija, atstājot amatu, kā arī iepriekšējo gadu deklarācijas.

Iepriekšējos gados Gulbja atalgojums atbilstoši deklarācijās sniegtajām ziņām bijis aptuveni 400 000 eiro.

Piemēram, 2019.gadā Gulbis kā atalgojumu no “Tet” saņēma 409 569 eiro, 2018.gadā – 381 929 eiro, bet 2017.gadā – 389 499 eiro, savukārt 2016.gadā tie bija 313 242 eiro, 2015.gadā – 503 825 eiro, bet 2014.gadā – 392 029 eiro.

“Tet” pārstāve Lāsma Trofimova, lūgta komentēt, cik lielu daļu no Gulbja atalgojuma pērn veidoja kompensācija, atbildēja, ka netika lemts, ka Gulbim būtu jāizmaksā kādas īpašas papildu kompensācijas ārpus normatīviem un darba līgumā paredzētajiem maksājumiem.

Un tādas arī nav izmaksātas – atsaucot no valdes priekšsēdētāja un galvenā izpilddirektora amata potenciālo reputācijas risku dēļ, Gulbim izmaksāta atlīdzība atbilstoši darba līguma noteikumiem.

Sīkāku informāciju Trofimova neatklāja, norādot, ka detalizācija par darbinieku atalgojumu atbilstoši normatīviem un darba līguma noteikumiem ir komercnoslēpums.

Atstājot amatu, Gulbis par pērno gadu arī deklarējis 4528 eiro apdrošināšanas atlīdzību no “BTA Baltic Insurance Company”, 1477 eiro pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un 1201 eiro subsīdijas no Lauku atbalsta dienesta.

Gulbja valdījumā deklarēta arī 2020.gada izlaiduma automašīna “Toyota RAV4”, kā arī divi dzīvokļi, kurus viņš nomā.

Gulbim, atstājot amatu, piederēja kapitāldaļas uzņēmumā AS “JDKML” 10 001 eiro nominālvērtībā. Vēl 2019.gadā viņam šajā uzņēmumā piederēja akcijas 446 143 eiro nominālvērtībā.

Šī uzņēmuma valdē un padomē ir Gulbja ģimenes locekļi. Divi no viņiem ir norādīti arī kā patiesie labuma guvēji.

Viņam nebija deklarētu skaidras naudas uzkrājumu, bet 57 487 eiro glabājas bezskaidras naudas uzkrājumos AS “Pirmajā slēgtajā pensiju fondā”, vēl 6365 eiro bija “Swedbank”, bet 500 eiro – “SEB bankā”.

Līdz “‘Tet” vadītāja amata atstāšanai pagājušā gada 4.decembrī Gulbis bija veicis sešus darījumus, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas. No tiem lielākais veiktais dāvinājums bija 434 361 eiro apmērā.

Viņam nav norādītas parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, bet viņš ir deklarējis divus sevis izsniegtos aizdevumus kopumā 80 340 eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka “Tet” dalībnieki pagājušā gada 4.decembrī nolēma no amata atsaukt uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Juri Gulbi. Lēmums stājās spēkā 4.decembrī.

Kā uzsver uzņēmuma pārstāvji, neskatoties uz to, ka pārkāpumi Gulbja rīcībā nav konstatēti, “Tet” padome un dalībnieku pārstāvji apzinās, ka apsūdzību uzrādīšanas fakts met ēnu uz uzņēmuma nevainojamo reputāciju un rada reputācijas ilgtermiņa riskus uzņēmumam un uzņēmuma nākotnes vērtībai. Līdz ar to “Tet” dalībnieku pārstāvji lēma atsaukt Gulbi no valdes priekšsēdētāja amata, kas vienlaikus nozīmē atstāt arī galvenā izpilddirektora amatu.

Kā iepriekš vēstīja TV3 raidījums “Nekā personīga”, prokuratūra ir uzrādījusi apsūdzības Gulbim un vēl četrām personām par iespējamu līdzdalību krāpšanā digitālās televīzijas ieviešanā, uzņēmumam nodarītos zaudējumus lēšot 7 585 533 eiro apmērā.

Tiesībsargi uzskata, ka “Kempmayer” saistību pārņēmējs kompānija “Hannu Digital” ciparu televīzijas projektā tika iesaistīts mākslīgi un Gulbis izmantojis “Lattelecom” (tagad – “Tet”) īpašnieku un padomes uzticību. Gulbis no amata nav atstādināts, bet uzņēmuma padome noalgojusi kriminālistikas ekspertus, kuriem līdz gada beigām jāpārbauda Gulbim un pārējiem darbiniekiem inkriminētie noziegumi.

“Tet” pieder valstij SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor”” personā (51%) un telekomunikāciju kompānijas “Telia Company” meitasuzņēmumam “Tilts Communications” (49%). “Tet” grupā ir uzņēmumi “Tet”, “Citrus Solutions”, “Data Experts”, “Helio Media” un “Baltijas datoru akadēmija”. “Tet” pieder 23% SIA “Latvijas mobilais telefons” daļu.

“Tet” grupas konsolidētais apgrozījums pērn bija 227,603 miljoni eiro, kas bija par 7,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa saruka par 13,3% un bija 36,202 miljoni eiro. “Tet” grupas apgrozījums šogad deviņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir saglabājies nemainīgs, veidojot 162,8 miljonus eiro.