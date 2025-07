Kosmiskā mistērija: vai Perseīdi atklās aizmirstos Visuma noslēpumus? Ieteikt







Uzzini, kad, kur un kā vērot gada iespaidīgāko debesu izrādi — 2025. gada Perseīdu meteoru lietu, pat neskatoties uz to, ka traucēs mēness.

Gada visvairāk gaidītais un populārākais debesu notikums jau drīz būs klāt. Perseīdu meteoru lietus ilgs no 2025. gada 17. jūlija līdz 23. augustam Ziemeļu puslodē un bieži tiek uzskatīts par labāko ikgadējo meteoru lietu.

Nosaukumu šis meteoru lietus ieguvis no Perseja zvaigznāja, no kura tas šķietami izstarojas. Tas sasniegs kulmināciju augusta vidū, taču šogad spozmi mazinās gandrīz pilns mēness.

Parasti labākais laiks Perseīdu meteoru lietus vērošanai ir ap augusta vidu — īpaši no 2025. gada 12. augusta līdz rīta ausmai 13. augustā. Taču šogad gandrīz pilns mēness sakritīs ar meteoru lietus maksimumu un pārspēs to spožumu. Tādēļ meteoru lietus nebūs tik iespaidīgs kā citus gadus, un redzami būs tikai paši spožākie krītošie zvaigžņu mirkļi.

Tomēr vēl arvien pastāv iespēja ieraudzīt daļu no Perseīdu skaistuma. Tā vietā, lai skatītos tieši maksimumā, vēro debesis pirms un pēc šī perioda, kad mēness nebūs tik spožs.

Labākais laiks, lai pamanītu Perseīdu košās sadursmes? Kaut arī dažkārt tās var redzēt jau no plkst. 22 pēc Austrumkrasta laika (EST), vislabāk ir uzstādīt modinātāju agrākam rīta cēlienam tieši pirms saullēkta, kad ir maksimums. Vai arī vari izmantot siltos vasaras laikapstākļus un pavadīt nakti zem zvaigžņotām debesīm.

Kāpēc šis meteoru lietus ir īpašs

Perseīdu meteoru lietus ir īpaši iespaidīgs vairāku iemeslu dēļ. Meteoru lielais daudzums to padara grūti nepamanāmu — stundas laikā var novērot pat no 50 līdz 100 meteoriem. Turklāt tie ir ārkārtīgi ātri un spoži. To ātrums var sasniegt apmēram 60 kilometrus sekundē, un bieži tiem ir gari, krāsaini asti, kad tie šķērso debesis.

Ja paveiksies, vari ieraudzīt arī ugunsbumbas — meteorus, kas ieejot Zemes atmosfērā uzsprāgst ar spilgtu gaismu un krāsu. Šīs ugunsbumbas izraisa lielākas komētas daļiņas, kas deg spožāk un ilgāk nekā parastie meteori.

No kurienes nāk Perseīdu meteoru lietus?

Cilvēki jau gadsimtiem ilgi priecājas par Perseīdiem. Komētu, no kuras nāk Perseīdu meteoru lietus, 1862. gadā atklāja Lūiss Svifts un Horass Tatls, un tā tika nosaukta par 109P/Swift-Tuttle. Komēta Swift-Tuttle ir aptuveni divreiz lielāka par asteroīdu, kas, domājams, izraisīja dinozauru izmiršanu, un tai nepieciešami 133 gadi, lai vienreiz aporbītu ap Sauli.

Kad komētas riņķo ap Sauli, tās aiz sevis atstāj kosmisko putekļu joslu. Zeme, griežoties ap Sauli, šķērso šo komētas atstāto taku, un putekļi, saduroties ar mūsu atmosfēru, sarīko spožu debesu šovu.