Kossovičs: Nākamajās Saeimas vēlēšanās politiskā vara un Gobzema un Šlesera spēki atkal šķels Latvijas sabiedrību







Nākamajās Saeimas vēlēšanās Latvijas politiskā vara un “divgalvainais frankenšteins” – Alda Gobzema un Aināra Šlesera spēki atkal šķels Latvijas sabiedrību un biedēs viena ar otru, sestdien partijas “Progresīvie” kongresā norādīja Rīgas domes “Par” un “Progresīvo” (PP) frakcijas priekšsēdētājs Mārtiņš Kossovičs.

Viņš kongresā atzina, ka patlaban esošā politiskā vara radījusi pretstatu spoguļattēlā, “divgalvainu populisma frankenšteinu” – kur viena galva ir Saeimas deputāts Aldis Gobzems, bet otra uzņēmējs Ainārs Šlesers.

“Šīs abas divas grupas- no vienas puses vara partijas, no otras puses populisti, nākamajās vēlēšanās atkal šķels Latvijas sabiedrību, biedēs viena ar otru. Vara aicinās balsot par viņiem kā mazāko ļaunumu, jo savādāk pie varas nāks tie tur trakie populisti, bet pretējās puses populisti veidos rododendru revolūcijas pie Ministru kabineta durvīm un biedēs ar to pašu varu. Ieguvēji būs abi,” norādīja Kossovičs.

Konkrētas varas partijas Kossovičs gan neminēja, taču cita starpā pārdomās par esošo varu savā uzrunā veltīja kritiskus vārdus bijušajiem labklājības ministriem Jānim Reiram (JV) un Ramonai Petravičai (PCL) Reirs patlaban ir finanšu ministrs, bet Petraviča Saeimas deputāte.

Ņemot vērā minēto “Progresīvajiem” nākamgad uz Saeimas vēlēšanām jāpieņem cits izaicinājums un ar darbiem Rīgas pašvaldībā jāparāda, ka partija ir pārmaiņu nesēji, kas spēj veidot godīgāku un sociāli atbildīgāku politiku.

Kossovičs, nedaudz kavējoties pirms gada notikušajās Rīgas domes vēlēšanās, norādīja, ka partija priekšvēlēšanu laikā kritizējusi iepriekšējo varu, taču iekļūstot domē nolemts vairs negausties par iepriekšējā Rīgas mēra Nila Ušakova (S) atstāto mantojumu.

“Beidzam, ejam strādāt un izmantojam mums katru doto dienu ko mums uzticējuši vēlētāji,” uzsvēra Kossovičs.

Kossovičs slavēja frakcijas deputātus un to, ka gada laikā pēc varas pārņemšanas Rīgas domē izdevies panākt būtiskas izmaiņas galvaspilsētā un novērst kļūdas, kas pieļautas iepriekšējās varas laikā.

Lai arī Latvijas politikā krīzes laikā ierasti pierasts sildīt ekonomiku ieguldot naudu būvniecības projektos, Kossovičs norādīja, ka investīcijas ir jāiegulda arī pašos cilvēkos, nevis tikai betonā.

Kossovičs slavēja to, ka “Progresīvie”, nokļūstot pie varas Rīgas domē, mainījuši dienas kārtību un ietekmējuši pozitīvā virzienā sociāli neaizsargātu cilvēku dzīves.

Jau ziņots, ka šodien notiek partijas “Progresīvie” kongress, kurā paredzētas jaunas valdes vēlēšanas un programmas pamatprincipu apstiprināšana.

Uz partijas “Progresīvie” valdi pagaidām kandidē 20 pretendenti – Agnese Logina, Antoņina Ņenaševa, Atis Švinka, Lodziņš, Edgars Niedrītis, Edmunds Cepurītis, Ervins Labanovskis, Ieva Jirgensone, Igors Kļaviņš, Ilmārs Jargans, Inga Liepa-Meiere, Jana Simanovska, Justīne Panteļējeva, Laimons Timma, Leila Rasima, Mārtiņš Kossovičs, Miroslavs Kodis, Ričards Alans Miezītis, Selma Levrence un Viesturs Kleinbergs.

Pašreizējā valdē, kas tika ievēlēta 2019.gadā, strādā Ņenaševa, Cepurītis, Kossovičs, Labanovskis, Kleinbergs, Terēze Gruntmane, Dace Kavasa, Kļaviņš un Logina.

Plānots, ka jaunievēlētā valde izvirzīs partijas līdzpriekšsēdētāju kandidātus, par kuriem balsos kongress, kuram jāievēl divi līdzpriekšsēdētāji.

“Progresīvie” ir ārpusparlamenta partija, kura ir Rīgas domes koalīcijas sastāvā.