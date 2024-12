Foto-LETA

Aktivizējušies krāpnieki, kuri izplata viltus loterijas un īsziņas bankas “Citadele” vārdā, aģentūru LETA informēja bankas “Citadele” Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības daļā.

Izmantojot dažādus viltus profilus, krāpnieki sociālajā tīklā “Facebook” aicina bankas klientus aizpildīt anketu un iegūt naudas balvu. Savukārt īsziņu saņēmējiem tiek prasīts reģistrēt bankas kontu, lai it kā uzlabotu tā drošību.

Valsts policija aģentūru LETA informēja, ka 16.decembrī, policijā tika saņemts iesniegums no Liepājas iedzīvotājas, kurai izkrāpti 1600 eiro. Sieviete sociālajā tīklā “Facebook” aizpildījusi it kā bankas “Citadele” aptauju, kurā jāatbild uz sešiem jautājumiem. Kad uz jautājumiem atbildēts, tad parādījies paziņojums, ka banka piešķir 250 eiro par aptaujas aizpildīšanu. Pēc tam uz ekrāna izniris logs, kurā tika prasīts ievadīt bankas konta lietotājvārdu un paroli. Sieviete sekojusi noziedznieku instrukcijām, kā rezultātā no viņas bankas konta izkrāpta nauda.

Tāpat šonedēļ saņemti iesniegumi no diviem rīdziniekiem, ka viņi, noticot šai krāpnieciskajai aptaujai un ievadot datus, zaudējuši 400 eiro un 299 eiro. Saistībā ar notikušo sākti kriminālprocesi un notiek izmeklēšana, informēja policijā.

Bankas “Citadele” IT drošības daļas vadītājs Roberts Birzgalis norāda, ka pirmssvētku laikā pieaug krāpšanas mēģinājumu skaits, tādēļ banka aicina iedzīvotājus ar īpašu rūpību pievērst uzmanību situācijām, kad runa ir par maksājumu vai personīgās informācijas apstiprināšanu, dažādiem finanšu piedāvājumiem vai banku reklāmām.

Birzgalis atgādina nekādā gadījumā nevērt vaļā atsūtītās saites un neievadīt datus, kā arī pirms savu datu ievades vienmēr pārliecināties, ka internetbankas adrese ir īstā.

Banka “Citadele” atgādina, ka tā neizplata ne šāda veida loterijas, ne īsziņas un nelūdz klientiem ievadīt vārdus, paroles, kodus vai citu personīgu informāciju.

Ja ir aizdomas par kļūšanu par krāpniecības upuri, banka aicina nekavējoties sazināties ar banku, kā arī ziņot par gadījumu Valsts policijai.

Šobrīd banka “Citadele” veic visas nepieciešamās darbības, lai pēc iespējas ātrāk tiktu slēgtas krāpnieciskās vietnes.