Igors Rajevs: "Ja NATO reāli būtu iesaistīts šajā konfliktā, situācija Ukrainā izskatītos pavisam citādāk"







Krievijas propaganda var izskanēt skaļi, taču realitāte uz frontes līnijām rāda pavisam citu ainu — NATO šajā karā tieši neiesaistās, un tas ir redzams, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” uzsver Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis. Viņš atgādina, ka 5. pants joprojām ir spēkā, taču katrai valstij jārūpējas par savu aizsardzību, kā to paredz arī mazāk zināmais 3. pants.

“Iekšējai savai auditorijai Putins var teikt, ko grib, un tur mums diemžēl ir ļoti maz ietekmes. Bet vai viņš karo ar NATO? Nē — nav tur NATO spēku. Ja NATO reāli būtu iesaistīts šajā konfliktā, situācija Ukrainā izskatītos pavisam citādāk,” skaidrību ievieš Rajevs.

Viņš turpina, runājot par NATO 5. pantu, un vēlreiz uzsver — tas joprojām darbojas. Papildus tam Rajevs piemin arī 3. pantu, par kuru sabiedrībā tiek runāts reti.

“3. paragrāfs tieši runā par to, kā 5% no IKP, kas veltīti aizsardzībai, tiks tērēti — ko valstis ar to izdarīs. Tas paredz, ka NATO ir NATO, bet katrai valstij par savu aizsardzību ir jārūpējas pašai un jāiegulda nepieciešamie līdzekļi, lai alianse kopumā spētu pildīt savus pienākumus,” skaidro Rajevs.