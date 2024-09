Ilustratīvs foto. Foto. Scanpix/South West News Service

Krāpniekiem izdevies apvārdot trīs pensionārus Liepājā un izkrāpt 20 tūkstošus eiro Ieteikt







Sestdien, 14.septembrī un pirmdien, 16.septembrī, Valsts policijā (VP) tika saņemta informācija, ka krāpnieki sazvanījuši sirmgalvjus Liepājā un Ventspilī, apgalvojot, ka viņu tuvinieki ir iekļuvuši ceļu satiksmes negadījumos un tālākajām darbībām nepieciešams nodot skaidras naudas līdzekļus. Trīs gadījumos krāpniekiem arī izdevies no sirmgalvjiem Liepājā iegūt vairāk nekā 20 tūkstošus eiro, tā informēja VP pārstāvji soctīklā “Facebook” un savā interneta mājaslapā.

Reklāma Reklāma

Aizvadītās nedēļas nogalē, 14.septembrī Valsts policijā saņemta informācija no trīs liepājniekiem par to, ka viņi kļuvuši par krāpšanas upuriem. Divas 79 un 87 gadus vecas kundzes, un 85 gadus vecs kungs saņēma zvanu no krāpniekiem, kuri apgalvoja, ka viņu tuvinieki ir iekļuvuši ceļu satiksmes negadījumos, pēc kā nogādāti medicīnas iestādē. Pēc sarunas pie sirmgalvjiem ieradušies krāpnieku sūtīti kurjeri, kuriem sirmgalvji atdevuši vairākus tūkstošus eiro – 4 000, 5 500 un 11 600 eiro. Valsts policijā par notikušo uzsākti kriminālprocesi.

Tāpat ir saņemtas vairākas informācijas sestdien, 14.septembrī, no liepājniekiem un pirmdien, 16.septembrī, no ventspilniekiem, par to, ka krāpnieki šādā pat veidā centušies iegūt naudu no citiem senioriem, taču viņiem tas neizdevās – seniori sapratuši, ka tā ir krāpšana un sarunu pārtraukuši.

Policija aicina iedzīvotājus būt modriem un, saņemot šādu aizdomīgu zvanu, to nekavējoties pārtraukt! Ne Valsts policijas, ne citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieki nekad nezvanīs, lai prasītu naudu vai piekļuves kodus Jūsu banku kontiem! Ja rodas šaubas par zvana autentiskumu, ieteicams pašam sazināties ar attiecīgo iestādi, izmantojot oficiālo kontaktinformāciju, un pārbaudīt situāciju!

LA.LV Aptauja Vai Tevi kādreiz ir apkrāpis svešinieks? Jā.

Nē.

Tikai pazīstams.

Grūti teikt...

Nezinu.

Man nav viedokļa. Padalies ar rezultātiem