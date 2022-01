Publicitātes foto

Kredītsaistības kopā ar laulāto







Tāpat kā vairumā citu valstu, arī Latvijā likumdošana paredz laulāto kopīpašumu. Tas nozīmē, ja vien pirms laulībām vai to laikā netiek noslēgts laulību līgums, viss kopīgi iegūtais un lietotais ir precētā pāra kopīpašums. Vienlaikus jāmin, ka arī parādsaistības parasti uzskata par kopīpašumu. Tādējādi aizdevumus kreditori var meklēt arī pie aizņēmēja laulātās puses.

Kādas kredītsaistības laulātie visbiežāk uzņemas kopā?

Kopīgas kredītsaistības visbiežāk uzņemas, noformējot hipotekāro kredītu. Viens no laulātajiem kļūst par šī kredīta ņēmēju, bet otrs – par galvotāju. Vairumam citu aizdevumu mūsdienās nepiesaista galvotāju (ja vien aizdevējam nav slikta kredītvēsture un maksātspēja). Tas nozīmē, ka aizņēmējs tehniski ir viena persona.

Tomēr arī šie cita veida kredīti (piemēram, auto kredīts, patēriņa kredīts remontam u. c.), kurus oficiāli aizņēmies tikai viens no laulātajiem, patiesībā ir abu laulāto kopīga atbildība, jo tos uzskata par kopīpašumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, pirms aizņemties, īpaši lielākas summas, par aizdevumu vienoties ar savu laulāto draugu.

Cik pareizi ir uzņemties kopīgas kredītsaistības?

Lai cik skumji tas neizklausītos, statistika liecina, ka aptuveni puse no visām noslēgtajām laulībām Latvijā tiek arī šķirtas, tādējādi laulība parasti vidēji ilgst 13 gadus. Neapšaubāmi, 13 gadi ir visai ilgs laikposms, taču vidējais termiņš, kādā tiek atmaksāts hipotekārais kredīts, ir 22 gadi jeb gandrīz divas reizes garāks. Tātad laulātajam pārim kopīgi uzņemoties saistības uz 22 gadiem, pastāv visai liela iespējamība, ka šīs saistības nāksies pārskatīt, ja laulība tiks šķirta.

Tomēr no kopīgām saistībām nav jāizvairās, to noteikti var darīt (un nereti galvotāja piesaistīšana ir vienīgais veids, kādā hipotekārais kredīts pieejams).Taču tas jādara pārdomāti – piemēram, slēdzot laulību līgumu, Zemesgrāmatā kā īpašniekus mājoklim reģistrējot abus laulātos un lēmumus pieņemot kopā.

Kas jāņem vērā, ja laulība tiek šķirta?

Pieredze liecina, ka laulību šķirot, parasti katra no pusēm cenšas iegūt sev vairāk labuma, tāpēc vienoties par kopīpašuma sadali mēdz būt grūti. Tomēr no aizdevēja skatpunkta daudz kas nemainās – ja viena no pusēm bijusi kredīta ņēmējs un otra – galvotājs, pēc laulības šķiršanas abi tāpat paliek šajā statusā. Tāpēc visbiežāk laulātie vienojas par īpašuma pārdošanu un saistību izbeigšanu.

Tomēr, ja neizdodas vienoties par kopīpašuma sadali, lieta nonāk tiesā. Tādā gadījumā tā izvērtē abu pušu argumentus, kontu izrakstus, veiktos maksājumus un citus dokumentus, lai noteiktu, cik lielā mērā katra puse ir bijusi iesaistīta šajā darījumā un kādi nosacījumi pastāvējuši laulībā.

Tā, piemēram, ja viena puse strādājusi, bet otra audzinājusi bērnus, tas vēl nenozīmē, ka īpašumi un kredītsaistības paliek tikai tam no laulātajiem, kurš strādājis. Savukārt, ja viena puse brīvajā laikā spēlējusi azartspēles un iekļuvusi parādsaistībās, par kurām otra nemaz nav zinājusi, tiesa var lemt, ka šīs parādsaistības laulības šķiršanas gadījumā paliek tikai pašam azartspēļu spēlētājam.

