Saskaņā ar nobalsojušo vēlētāju aptauju, ko vecis Kremļa kontrolētais Viskrievijas sabiedriskās domas pētniecības institūts (VCIOM), tā sauktajās prezidenta vēlēšanās 87% vēlētāju balsojuši par pašreizējo diktatoru Vladimiru Putinu.

Neviens no trim pārējiem kandidātiem, kas pārstāv fiktīvās opozīcijas partijas un kuru uzdevums vēlēšanu farsā bija radīt šķietamas alternatīvas ilūziju, nav saņēmis pat piecus procentus balsu.

Kā ziņots, tā dēvētās vēlēšanas, kas faktiski bija vienīgi izrāde Putina leģitimitātes kārtējai apliecināšanai, notika no 15. līdz 17.martam.

Pat nerēķinoties ar ierastajām manipulācijām ar balsu skaitīšanas rezultātiem un vēlētāju aktivitāti, jau iepriekš nebija ne mazāko šaubu, ka Putins kārtējo reizi tā dēvētajās vēlēšanās “uzvarēs”, paliekot amatā vismaz līdz 2030.gadam, jo Krievijā jau sen nepastāv nekāda reāla opozīcija un visi vērā ņemamie opozīcijas līderi bijuši spiesti vai nu atstāt valsti, atrodas cietumā, vai arī tikuši noslepkavoti.

Saskaņā ar neatkarīgo tīmekļa izdevumu “Meduza” un “Vjorstka” ziņām Kremlis amatpersonām bija izvirzījis uzdevumu nodrošināt, lai par Putinu būtu nobalsojuši vismaz 80% vēlētāju.

Kā liecina oficiālo “sociologu” veiktā aptauja, Krievijas amatpersonas šoreiz Kremļa vēlmes, domājams, piepildījuši ar uzviju.

The atmosphere at the polling stations. Armed occupiers are checking who people vote for. pic.twitter.com/JfAwCdApW0

Putin’s head was burned in Prague

“Prague Against Putin” – this was the action organized by activists of the #Prague Anti-War Committee in the city center as an alternative to voting, joining the global action “Noon Against Putin”. pic.twitter.com/tU0B0r8LlG

