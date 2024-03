Ziņa papildināta pl.20:59.

Tā saucamās Krievijas prezidenta “vēlēšanas” no sabiedriskās kārtības un drošības puses Latvijā aizritēja bez būtiskiem starpgadījumiem, aģentūrai LETA pauda Valsts policijas pārstāvji.

Visas dienas garumā Valsts policija kopā ar sadarbības partneriem strādāja pēc īpaša sabiedriskās kārtības nodrošināšanas plāna, vienlaikus sekojot līdzi norisēm sabiedrībā un publiskajā telpā.

Policijas novērojumi liecina, ka vēlētāju aktivitāte bijusi ārkārtīgi zema, sasniedzot tikai 2,38% no visiem balstiesīgajiem Krievijas valstspiederīgajiem Latvijā.

Valsts robežsardzei un Valsts policijai veicot Krievijas valstspiederīgo “vēlētāju” dokumentu pārbaudes, starp 1001 “vēlētāju” konstatētas 24 personas, kurām beidzies patstāvīgās uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš. Vēl trīs personām uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi pēc Imigrācijas likuma 68.2 panta.

Dienas laikā dažbrīd pie Krievijas vēstniecības Latvijā bija redzama mānīgi gara rinda, atzīmēja policijas pārstāvji, piebilstot, ka tā veidojās tāpēc, ka Krievijas vēstniecības darbinieki “vēlēšanu” telpās atnākušos ielaida tikai pa vienam vai pa diviem. Lielākoties starp atnākušajiem bija redzami vecāka gadu gājuma cilvēki.

Līdz plkst.20 administratīvi aizturētas četras personas, turklāt viena no personām aizturēta divas reizes. Administratīvie pārkāpumi bija dažādi – sabiedriskā miera traucēšana, identitātes slēpšana, dzīvesvietas nedeklarēšana, militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošana publiskā vietā un pret citu personu vērsta agresīvu uzvedība, draudot tai izdarīt kaitējumu. Tāpat sākti 15 administratīvo pārkāpumu procesi par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Preventīvs dienestu darbs un iepriekšējie brīdinājumi ir devuši pozitīvu rezultātu, nepieļaujot nedz sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu, nedz jebkādu agresorvalsts vai militārās agresijas slavināšanu un kara attaisnošanu, uzsvēra Valsts policijas pārstāvji.

Jau vēstīts, ka Valsts policija un Valsts robežsardze šodien pie Krievijas vēstniecības veic stingru Krievijas valstspiederīgo uzturēšanās nosacījumu Latvijā ievērošanas kontroli. Tiek pārbaudīts katra vēlētāja personu apliecinoša dokumenta un uzturēšanās tiesību apliecinoša dokumenta – vīzas vai uzturēšanās atļaujas – derīguma termiņš un personas uzturēšanās Latvijā likumība.

Ja personas atteiksies atklāt savu identitāti un nesniegs informāciju amatpersonām, nepildīs amatpersonu likumīgās prasības, kā arī veiks citus pārkāpumus, tās tiks aizturētas un viņu atbildība tiks vērtēta ar visu likuma bardzību.

Šajā nedēļas nogalē Latvijas dienesti strādā pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu Latvijā sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī Latvijas likumu ievērošanu, tai skaitā attiecībā uz noziegumu pret mieru un kara noziegumu attaisnošanas un slavināšanas nepieļaujamību.

Tā dēvētās vēlēšanas, kas faktiski būs vienīgi izrāde pašreizējā diktatora Putina leģitimitātes kārtējai apliecināšanai, notiks no 15.marta līdz 17.martam. Saskaņā ar neatkarīgo tīmekļa izdevumu “Meduza” un “Vjorstka” ziņām, Kremlis amatpersonām izvirzījis uzdevumu nodrošināt, lai par 71 gadu veco Putinu būtu nobalsojuši vismaz 80% vēlētāju.

Pat nerēķinoties ar ierastajām manipulācijām ar balsu skaitīšanas rezultātiem un vēlētāju aktivitāti, nav ne mazāko šaubu, ka Putins kārtējo reizi tā dēvētajās vēlēšanās “uzvarēs”, paliekot amatā vismaz līdz 2030.gadam, jo Krievijā jau sen nepastāv nekāda reāla opozīcija un visi vērā ņemamie opozīcijas līderi vai nu bijuši spiesti atstāt valsti vai ielikti cietumā, bet opozīcijas redzamākais politiķis Aleksejs Navaļnijs tika nomērdēts cietumā.

Portāls LA.LV novēroja, ka soctīklā “X” visu dienu cilvēki aktīvi komentē Latvijā notiekošās Krievijas Valsts prezidenta “vēlēšanas”. Lūk, turpinājumā soclietotāju viedokļi:

Skaita, bet ja vēlēšanās piedalītos boikotētāji, tad pret putinu būtu krietni vairāk balsu. Cits jautājums, kā putinam lojālā vēlēšanu komisija saskaitītu balsis.

