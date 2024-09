Kremlis, Maskava. Foto. EPA/MAXIM SHIPENKOV

Kremļa vadītā dezinformācijas kampaņā propagandisti mērķtiecīgi centušies Latvijas krievus sanaidot ar Ukrainas bēgļiem Ieteikt







Kremļa vadītā dezinformācijas kampaņā propagandisti ar viltus ziņām un komentāriem mērķtiecīgi centušies Latvijas krievus sanaidot ar Ukrainas bēgļiem, kā arī radīt sabiedrībā uzskatu, ka konfrontācija ar Krieviju nozīmētu Latvijas ieslīgšanu nabadzībā, tomēr ceļš uz nosprausto mērķi nav bijis viegls, vēsta Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs “Re:Baltica”, atsaucoties uz tā rīcībā nonākušiem materiāliem no kādas tā dēvētās “troļļu fabrikas”.

Reklāma Reklāma

Šo “troļļu fabriku” attīstīja “Sociālās projektēšanas aģentūra” (SPA), kura strādāja Kremļa uzdevumā. Tā īstenoja dezinformācijas kampaņu “Doppelganger”, kas Latvijā pirmo reizi parādījās ar botu vilni uz Krievijas sporta spēlēm aizbraukušu Latvijas hokejistu aizstāvībai.

Tagad starptautiska žurnālistu konsorcija rīcībā nonācis SPA arhīvs, kas rāda ietekmes operāciju plānus Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī ASV, Francijā, Vācijā, Ukrainā, Itālijā, Izraēlā, un arī Latvijā. Dokumentus partneriem, tostarp “Re:Baltica”, nodevuši Vācijas mediji “Süddeutsche Zeitung”, “NDR”, “WDR” un “Delfi Igaunija”.

Kā secinājis “Re:Baltica”, dokumenti rāda, ka SPA ir industriāla mēroga propagandas ražotne – tās botu armija 2024.gada pirmajos četros mēnešos radījusi 34 miljonus komentāru un gandrīz 40 000 “satura vienību” sociālajiem medijiem. Kā norāda “Re:Baltica”, SPA kampaņas ir sistēmiskas un sagatavotas – sākumā propagandisti analizē katras valsts informatīvo telpu, identificē galvenos spēlētājus un vēstījumus, kurus vērts pastiprināt un pavairot, un tad tiek veidots satura plāns un troļļi “sāk drukāt”.

Latvijai SPA dokumentos veltīts dokuments “Apstākļi”, kas analizē situāciju un iesaka plānus sabiedrības ietekmēšanai. Kā tā mērķis noteikts Latvijas vērtību kursa maiņa par labu Krievijai un “miermīlīga sociālā revolūcija”. Savukārt kā operācijas sākums norādīts 2022.gada otrā puse.

Situācijas analīzē propagandisti ar nožēlu konstatē, ka prokremliskās demonstrācijas Ukrainas austrumos 2014.gada pavasarī, kurām sekoja Krimas okupācija un Kremļa atbalstītais karš austrumu reģionos, ideja Latvijas krievvalodīgo vidū sākotnēji bijusi populāra, bet tagad to atbalstot tikai “nabagi, neizglītotie un antivakseri”. Kā piemērs tiek minēts Uzvaras pieminekļa Pārdaugavā nojaukšana – pamanāmas pretdarbības neesot bijis.

Tāpat pausts, ka Latvijas krieviem neesot politisko līderu. Agrāk populārais Nils Ušakovs (S), nonākot Eiropas Parlamentā, esot “izspiests marginālā ceļmalā”, bet “Saskaņa”, zaudējusi varu Rīgas pašvaldībā, degradējas. Kā pozitīvais piemērs dokumentos izcelts Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, kurš pretojies padomju pieminekļu demontāžai.

Tāpat SPA dokumentos sūdzoties, ka Latvijas krievvalodīgie “pārāk negatīvi” reaģējuši uz Krievijas iebrukumu Ukrainā un, piemēram, ziņām par slaktiņu Bučā. “Krievu pasaules” ideja esot populāra tikai vecajā paaudzē – jaunieši esot ļoti integrēti Eiropas telpā, turklāt liberālās vēsmas ienesot arī no Krievijas iebraukušie opozicionāri.

Reklāma Reklāma

“Turklāt objektīvi Latvijas ekonomika ir diezgan dzīvs organisms ar zemu bezdarbu un uz Eiropu orientētu produkcijas eksportu. (..) Tāpēc ar zemiem ienākumiem Latvijā un kopumā Baltijā var “lielīties” tikai tie, kas “neko nedara”: pabalstu saņēmēji, izglītības, veselības un iekšlietu jomas darbinieki,” teikts dokumentā.

Tomēr, kā norāda “Re:Baltica”, SPA sīki aprakstījis vēstījumus, kurus operācijas laikā jāizplata Latvijas sabiedrībā, piemēram, ka “atbalstot Rietumus, Latvija piedalās starptautiskā drošības līmeņa pazemināšanā”, “konfrontācija ar Krieviju novedīs pie dzīves sadārdzināšanās”, būs “grūtības sagatavoties apkures sezonai, latvieši riskē nosalt”, un ka Latvijā tiek īstenots “krievvalodīgo genocīds”.

SPA plānos piedāvāts Latvijas krievvalodīgajos kurināt naidu pret bēgļiem no Ukrainas, izceļot, ka atbraucēji esot priviliģēti iepretim vietējiem. SPA plānos bijusi arī iecere radīt kampaņu “Mēs arī esam bēgļi”, kurā krievvalodīgie prasītu sociālo vienlīdzību, jo viņi pēc PSRS sabrukuma Latvijā arī par tādiem esot kļuvuši.

Kā norāda “Re:Baltica”, plāns paredz izmantot arī sociālos medijus tāda viļņa uzdzīšanai, kas pāraugtu reālā darbībā. Vispirms tiktu izplatīti paziņojumi, ka arī nepilsoņiem pienākas vairāk pabalstu, tad sekotu aktīvāko, skaļāko, agresīvāko šīs kopas pārstāvju iesaistīšana parakstu vākšanā, piketos, vēstuļu kampaņās pašvaldībām, pieprasot “taisnīgu politiku”. Visbeidzot notiktu “plānveida, nesteidzīga partiju un politisko kustību pieslēgšana”, atklāj “Re:Baltica” izpētītie dokumenti.

Līdztekus SPA dokumentos atzīmēts, ka vajagot monitorēt Latvijas pašvaldību “pretkrieviskus lēmumus” un tad izmantot tos propagandas vilnim Krievijas iekšienē, lai rādītu, kā Latvijā pazemo, veic “valodas genocīdu”, “zaimo atmiņas”. Šī uzdevuma mērķis bijis rādīt, ka tā saucamā “Eiropas politika postpadomju valstīs” ir neadekvāta un infantila.

Plānos arī akcentēta iecere radikāli mainīt Krievijas maigās varas klātbūtni Latvijā. Tam būtu jāizmanto pareizticīgo baznīca, bērnu mākslas vingrošanas klubi, kas brauktu uz sacensībām Krievijā.

Tāpat esot iecere “restartēt krievvalodīgos politiskos projektus”, savukārt, raksturojot esošos projektus dokumentos teikts – “tie šobrīd strādā tikai kā politiskie lifti vadītāju personīgajās, nevis auditorijas interesēs”. Ušakovs, izmantojot gadiem labi organizētās 9.maija svinības, esot uzbūvējis krievvalodīgo aizstāvja tēlu uz patiesas nots, taču tikai savās, nevis “mūsu interesēs”, pausts dokumentos. Savukārt bijusī eiroparlamentāriete Tatjana Ždanoka esot sistēmiska opozicionāre, “taču aiz viņas velkas acīmredzama komerciālas ieinteresētības sliede,” teikts dokumentos.

Lai īstenotu savus plānus, 2022.gada jūnijā SPA bija jāizveido Latvijai veltīts projekta birojs Kaļiņingradā vai citur Krievijā, liecina SPA dokumenti. Dezinformācijas redakcijai bija plānoti tādi departamenti kā Latvijas publiskās vides analīzes, tekstu rakstīšanas, video un mīmu veidošanas, kā arī satura ieplūdināšanas informatīvajā telpā departaments. Savukārt veselai nodaļai būtu jāuzņemas atbildība par sociālo mediju kontu uzturēšanu.

Kā norāda “Re:Baltica”, troļļu fabrikai esot bijuši arī konkrēti sasniedzamie mērķi. Piemēram, 2022.gada jūlijā un augustā ik dienu bija jāizveido astoņi līdz desmit sociālo tīklu ieraksti un 40-60 komentāri.

“Re:Baltica” secinājusi, ka plānu SPA Latvijā izdevies īstenot vismaz vienā virzienā – izveidota vismaz viena populāram medijam līdzīga lapa, kurās publicētas viltus ziņas. Saturu izplatīja sociālajos medijos, bieži caur komentāriem pie īstu mediju ierakstiem. Noplūdušajos dokumentos ir atskaite par troļļu fabrikas darbību “Facebook”, pauž “Re:Baltica”.

Vienlaikus “Re:Baltica” atzīmē, ka latviskie komentāri rakstīti no profiliem ar angļu personvārdiem, turklāt atskaitē fiksēti vairāki desmiti – visi pie Latvijas mediju ziņām par Ukrainu vai karu, visi kurinot naidu pret ukraiņiem. Katrā komentārā iekļauta saite uz vienu un to pašu viltus lapu, kas mēģina atdarināt portālu “Delfi”, kur publicēta viltus ziņa – Polija it kā grasoties deportēt ukraiņu vīriešus. Šos melus 2022.gada vasarā aktīvi izplatīja Kremļa propagandisti, atzīmē “Re:Baltica”.

Tāpat “Re:Baltica” atklāj, ka SPA troļļi imitējuši parakstu vākšanas platformas “Manabalss.lv” lapu. Viltotajā lapā bijusi redzama lietotāja Mārtiņa Krusta iniciatīva par militāro palīdzību Ukrainai, bet tai pievienota it kā anketa, kur visi atbilžu varianti vedina domāt, ka atbalsts Ukrainai dzen Latviju nabadzībā.

Savukārt Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) materiālos atrodams vēl viens pierādījums, ka vismaz daļa no SPA operācijas Latvijā notikusi, norāda “Re:Baltica”. Proti, SPA atskaitījusies ne tikai par viltus komentāriem un radītajiem mīmiem, bet arī par to, ka viņus atmasko. “Kolektīvie Rietumi” ir nopietni nobažījušies par projekta efektivitāti (..) Mūsu vēstījumus mēģina apkarot”, rakstījuši SPA darboņi, kā pierādījumu pievienojot vairākas starptautisko mediju un dezinformācijas pētnieku publikācijas par Kremļa ietekmes operācijām.