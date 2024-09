Dubaija Foto: publicitātes

Krievi var palikt bez Ķīnas precēm: sankcijas skārušas vienu no pēdējiem kanāliem, pa kuru Krievijai piegādāja elektroierīces Ieteikt







ASV sankcijas ir skārušas vienu no pēdējiem kanāliem, pa kuru Krievijas Federācijai tiek piegādātas Ķīnā ražotās elektroierīces un iekārtas. Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) bankas ir sākušas bloķēt maksājumus Krievijas uzņēmumiem, kuri piegādāja preces no Ķīnas, ziņo Kommersant, atsaucoties uz tirgus dalībniekiem.

Reklāma Reklāma

Saskaņā ar Kommersant avotu sniegto informāciju problēma sākās augustā: īpaši Dubaijas bankas sāka atteikt darījumus, ar kuriem tika apmaksāta lauvas tiesa Ķīnas iekārtu Krievijas tirgū – līdz 20 % no visiem klēpjdatoriem un aptuveni 30 % no citām precēm.

“Krievijas organizācijas izmantoja uzņēmumus AAE kā līdzekli, lai pārskaitītu līdzekļus par elektroniku uz Ķīnu, bet pašas preces uzreiz tika nosūtītas uz Krieviju,” skaidro avots.

Taču tagad valsts bankas bloķē maksājumus, ja elektronika no citām valstīm nepaliek AAE.

Iniciatīva nāk no Ķīnas puses, un iemesls ir ASV sekundāro sankciju draudi, ar kuriem Ķīnas bankas jau ir saskārušās, norāda avots.

Ir kļuvis gandrīz neiespējami tieši norēķināties par Ķīnas elektroniku: pavasarī lielākās Ķīnas bankas sāka bloķēt darījumus. Un cerības, ka problēma tiks atrisināta pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Pekinā, nepiepildījās: vasarā maksājumu iesaldēšanai pievienojās arī reģionālās Ķīnas bankas.

AAE ir kļuvuši par galveno centru Rietumu tehnoloģiju sankciju apiešanai, atzīmē The Moscow Times.

“Pēc karadarbības sākuma Ukrainā daudzas Krievijas organizācijas Dubaijā izveidoja savus uzņēmumus, ar kuru starpniecību tās veica maksājumus par elektroniskajām sastāvdaļām Ķīnai,” saka “Beshtau” ģenerāldirektors

Oļegs Osipovs.

Pēc viņa teiktā, Ķīnas bankas ir sākušas pieprasīt no Dubaijā bāzētām organizācijām datus par saņemto līdzekļu izcelsmi, kā arī muitas deklarācijas par to, kas tieši tika izvests no valsts.

Krievijas patērētājiem notiekošais var beigties ar preču izzušanu no tirdzniecības.

“Joprojām pastāv problēmas ar tiešajiem maksājumiem caur Ķīnas bankām, tāpēc līdz šā gada novembrim un decembrim var rasties plaša patēriņa elektronikas preču trūkums,” brīdina Jacky’s zīmola dibinātājs Huseins Imanovs.

Maksājumu problēmu dēļ 6-9 mēnešu perspektīvā “visticamākais scenārijs” būs elektroierīču cenu pieaugums par 15-20%, kā arī patēriņa preču “daudzveidības pasliktināšanās”, iepriekš rakstīja Alfa Bank analītiķi. Saskaņā ar viņu prognozi visagresīvākais cenu kāpums gaidāms datoriem un viedtālruņiem, kurus Krievijā praktiski neražo.

Reklāma Reklāma

Iekārtu un elektronikas piedāvājuma samazināšanās 2025. gadā notiks galvenokārt “vidējā cenu segmentā”, prognozē analītiķi: iekārtas kļūs dārgākas, tostarp loģistikas problēmu dēļ, un rezultātā pārdošana pāries uz lētām precēm “ar minimāli nepieciešamajām īpašībām”.

ASV sankciju pastiprināšana, kuras dēļ Turcijas bankas praktiski pārtraukušas sadarboties ar Krieviju, bet Ķīnas bankas “atmasko” līdz pat 80 % maksājumu, jau ir izraisījusi preču piegāžu samazināšanos no ārvalstīm.

Saskaņā ar Krievijas Centrālās bankas datiem gada pirmajā pusgadā Krievijā ievests imports 137,9 miljardu ASV dolāru vērtībā – par 9% jeb 13,8 miljardiem ASV dolāru mazāk nekā gadu iepriekš.

Federālais muitas dienests iepriekš ziņoja, ka samazinājies imports no visiem pasaules reģioniem: no ASV un Eiropas – par 17%, no Āzijas – par 4%, no Āfrikas – par 2,6%. Saskaņā ar vietējās muitas datiem sūtījumi no Turcijas sešu mēnešu laikā samazinājās par 28 %.