“Netaisnīgās” sankcijas pret “parastajiem krieviem”, kuru atcelšanu pieprasa tā dēvētie Krievijas opozīcijas aktīvisti, faktiski palēnina Krievijas militāro mašīnu, sociālajā vietnē “X” ierakstījis Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis.

Diplomāts asi kritizēja Krievijas “opozicionāru” pausto tēzi par “parasto krievu” it kā nevainību Krievijas pret Ukrainu izvērstajā karā.

I would like to address the recurring question of those “ordinary Russians” who “shouldn’t be sanctioned”.🧵1/7

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) August 4, 2024