Krievija naktī atkal uzbrukusi Kijivai ar droniem

Krievija naktī uz pirmdienu atkal uzbrukusi Ukrainas galvaspilsētai ar bezpilota lidaparātiem, ievainojot vairākus cilvēkus.

Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki naktī iznīcināja vairāk nekā 30 Krievijas bezpilota lidaparātus “Shahed”, kas uzbruka Kijivai, vietnē “Telegram” pavēstīja Kijivas kara administrācijas priekšnieks Serhijs Popko.

Svētdienas vakarā Ukrainā, galvenokārt dienvidu un centrālajos apgabalos, tika izsludināta gaisa trauksme.

Odesā gaisa uzlidojuma laikā nogranda sprādziens un izcēlās ugunsgrēks. Krievija apšaudīja Odesas apgabalu ar raķetēm no stratēģiskajiem bumbvedējiem. Uzbrukumu mērķis bija pārtikas uzņēmuma noliktava un atpūtas zona Melnās jūras piekrastē, sociālajā tīklā “Facebook” ziņoja Ukrainas armija.

Kijivā un reģionā darbojās pretgaisa aizsardzība. Arī galvaspilsētā nogranda vairāki sprādzieni.

Kijivas mērs Vitālijs Kličko pavēstīja, ka Kijivā, bezpilota lidaparātu atlūzām nogāžoties uz mājām un brauktuves, ievainoti pieci cilvēki. Informācija par bojāgājušajiem un ievainotajiem vēl tiek apstiprināta.

Powerful explosions occurred in #Odesa. The occupiers wrote that the missile strikes were aimed at ammunition depots and bridges, the goal is to undermine the logistics of the Ukrainian Armed Forces for troop relocation. pic.twitter.com/P1DLba9EP5

— NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2023