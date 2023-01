Ukraiņu meitenīte pareizticīgo Ziemassvētku laikā. Foto. AP Photo/Mykola Tys

Krievija nolaupījusi Ukrainai vismaz 14 000 bērnu; atgūt izdevies vien 125







No okupētajām Ukrainas teritorijām uz Krieviju nelikumīgi deportēti aptuveni 14 000 bērnu, līdz šim izdevies atgriezt vien 125 bērnus, tā ziņo Ukrainas prezidenta Bērnu tiesību un bērnu rehabilitācijas komisāra padomniece Daria Gerasimčuka.

“Mums izdevās apzināt un pārbaudīt datus par 13 899 bērniem, kurus Krievijas armija nolaupīja un izveda. Diemžēl varam teikt, ka mājās izdevās atgriezties tikai 125. Tas ir ļoti maz, svarīgs ir katrs ukraiņu bērns,” viņa sacīja.

Gerasimčuks arī uzsvēra, ka kopš 2022.gada 24.februāra Krievijas agresijas rezultātā Ukrainā gājuši bojā 459 bērni un vēl 909 bērni guvuši dažāda smaguma traumas, tā raksta ārzemju mediji.

Ženēvas konvencija par civilpersonu aizsardzību kara laikā aizliedz bērnu pārvietošanu no karadarbības teritorijas uz agresorvalsts teritoriju. Viņiem būtu jānodrošina humānās palīdzības koridori uz viņu mītnes valsts drošo zonu vai neitrālu valsti.



















































































Bučas pilsēta pēc Krievijas armijas iebrukuma (brīdinām, ka fotogrāfijās redzami nepatīkami skati)

Kā ziņo cilvēktiesību aktīvisti, Krievijas Federācijas teritorijā adopcijai piespiedu kārtā tika gatavoti deportētie bērni no Ukrainas. Pērn maija beigās Vladimirs Putins parakstīja dekrētu par vienkāršotu procedūru Krievijas pilsonības iegūšanai bāreņiem no Doņeckas un Luhanskas.



2022. gada decembrī Krievijas Federācijas prezidents apstiprināja kārtību, kādā anektēto reģionu iedzīvotāji iesniedz pieteikumus par atteikšanos no Ukrainas pilsonības un Krievijas pilsonības iegūšanu, kurā ir konkrēti izklāstīti noteikumi par bērna, kas jaunāks par 14 gadiem, atzīšanu par Krievijas pilsoni. Saskaņā ar šo dokumentu Krievijas varas iestādes drīkst izvest bērnus, pamatojoties uz “aizbildņu vai izglītības, medicīnas, sociālās vai citas organizācijas pilnvarota pārstāvja iesniegumu”.

Šo organizāciju aizbildņi vai pilnvaroti pārstāvji var arī iesniegt pieteikumu, lai bērns atsakās no Ukrainas pilsonības. Bērniem no okupētajām teritorijām, kuri šādā veidā kļuvuši par Krievijas pilsoņiem, būs grūtāk atgriezties Ukrainā, jo saskaņā ar Krievijas likumdošanu nepilngadīgajam, kurš jaunāks par 16 gadiem, atļauju izbraukt no Krievijas dod tikai aizbildnis.

Septembrī Augstākās Radas cilvēktiesību komisārs Dmitrijs Lubinets paziņoja, ka daudzi bērni no Doņeckas un Luhanskas tika aizvesti uz “Romašku”. Šis ir sporta un atpūtas centrs netālu no Taganrogas. Pēc tam daži bērni tika pārvesti uz Maskavas apgabalu, un viņi pat nokļuva ģimenēs, paņemti pagaidu aizbildnībā.

































