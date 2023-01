Pēc ierašanās Eiropā ASV Apvienotās štābu priekšnieku komitejas vadītājs Marks Millijs tikās ar ASV armijas virsniekiem, kas vada Ukrainas karavīru apmācību Vācijā Grāfenvēras poligonā. Foto: Sgt Jordan Sivayavirojna/AP/SCANPIX

ASV apliecina nelokāmu atbalstu Ukrainai. Tikšanās Polijas un Ukrainas pierobežā Ieteikt







Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Otrdien Polijas un Ukrainas pierobežā pirmo reizi tikās ASV Apvienotās štābu priekšnieku komitejas vadītājs Marks Millijs un Ukrainas armijas komandieris ģenerālis Valērijs Zalužnijs. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā abi ģenerāļi tālruņa sarunās bija bieži apsprieduši Ukrainas armijas vajadzības, taču nebija tikušies klātienē. Lai gan virkne ASV civilo amatpersonu ir apmeklējušas Ukrainu, Baidena administrācija ir paziņojusi, ka militārpersonas uniformā nedosies uz Ukrainu, izņemot ASV vēstniecības apsardzi Kijivā.

Apspriež Ukrainas karavīru apmācību Vācijā un ASV

Ģenerālis Zalužnijs tvitera vēstījumā pateicies ASV un sabiedrotajiem par stingro atbalstu un palīdzību un izklāstījis Ukrainas armijas vajadzības, kas paātrinātu uzvaru. “Viņi apsprieda turpinošos Krievijas iebrukumu Ukrainā un dalījās vērtējumos par kara gaitu un perspektīvām. Ģenerālis Millijs atkārtoti apliecināja ASV nelokāmo atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai vienotībai,” pēc tikšanās paziņoja Millija pārstāvis. Viņš paskaidroja, ka Zalužnijam aizņemtības dēļ nespējot ierasties Briselē, kur šonedēļ paredzēta NATO aizsardzības ministru apspriede, abi ģenerāļi nolēma tikties Polijā, uzskatot sarunu klātienē par ļoti svarīgu, atzīmē aģentūra “Associated Press”. Sarunā tika apspriests plāns par Ukrainas karavīru apmācību Vācijā darboties ar rietumvalstu piegādāto bruņojumu. Dažas dienas pirms ģenerāļa Millija ierašanās Eiropā vairāk nekā 600 Ukrainas armijas karavīru sāka paplašinātas apmācības darbībai ar rietumvalstu bruņojumu Vācijā Grāfenvēras poligonā.

Šonedēļ Ukrainas karavīru grupa ir ieradusies militārajā bāzē Oklahomas štatā, ASV, kur apgūs prasmi darboties ar pretgaisa aizsardzības sistēmu “Patriot”, paziņojis Pentagona pārstāvis. “Apmācības, kurās piedalās aptuveni simts Ukrainas karavīru, ilgs vairākus mēnešus,” viņš teica.

Militārie eksperti atzīmē, ka apmācība darboties ar modernizēto pretraķešu sistēmu “Patriot” parasti ilgst aptuveni gadu, taču Pentagona amatpersonas izplānojušas Ukrainas karavīriem paātrinātu apmācības kursu.

No Polijas ģenerālis Millijs dosies uz Briseli, kur paredzēta NATO apspriede, bet piektdien piedalīsies Ukrainas kontakta grupas saietā ASV militārajā bāzē Ramšteinā, Vācijā, kur ieradīsies arī ASV aizsardzības ministrs Loids Ostins.

Analītiķi atzīmē abu ģenerāļu tikšanās simbolisko nozīmi kā apliecinājumu ASV un starptautiskās sabiedrības apņēmībai vairot bruņojuma piegādes Kijivai. ASV un sabiedrotie apsolījuši piegādāt pretgaisa aizsardzības sistēmas “Patriot” un jau šonedēļ paredz vienoties par smago tanku, tajā skaitā vācu “Leopard 2”, piegādi. Tuvojas Krievijas agresijas pirmā gadskārta, bet Kremlis nav guvis cerēto ātro uzvaru. Karadarbībā iesaistīts privātā militārā formējuma “Wagner” algotņu grupējums, kura vadonis Jevgeņijs Prigožins personiski vervējis karakalpus Krievijas cietumos.

Kremlis paziņojis par plānu palielināt Krievijas armijas skaitlisko sastāvu līdz 1,5 miljoniem karavīru tuvākajos gados. Rietumu analītiķi norāda, ka Kremlis gatavojas ilgstošam pozīciju karam, lai sāktu pretuzbrukumu pēc spēku pārgrupēšanas.

Vācija gatavojas tanku piegādēm

Ja Vācijas valdība tuvākajā laikā pieņems lēmumu par tanku “Leopard 2” piegādēm Ukrainai, tad tā līdz šī gada beigām varētu nodot Ukrainai 10–15 izremontētus tankus, laikrakstam “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) pavēstīja ziņu avoti aizsardzības jomā. Ziņu avoti vēstīja, ka piegāde ir iespējama oktobrī vai novembrī, ja nekavējoties tiks veikti pasūtījumi. Ja pēc Vācijas valdības lēmuma “tiks izdarīts viss iespējamais”, tad no šī gada trešā ceturkšņa varēs piegādāt pa vienam tankam “Leopard 2” nedēļā.

FAZ arī kļuva zināms, ka Vācija izskata iespēju piegādāt Ukrainai vēl 29 tankus “Leopard 2”, kas pašlaik ir paredzēti Slovākijai un Čehijai. Tas būtu iespējams, ja Slovākijas un Čehijas valdības piekristu šādai pārdalei. Tādā gadījumā Slovākija un Čehija saņemtu šos tankus nevis šogad, bet no 2024. gada sākuma pa trim tankiem mēnesī. Ziņu avoti nozarē arī informēja, ka Vācijas bruņojuma ražošanas kompānijas “Rheinmetall” un “Krauss-Maffei Wegmann” līdz gada beigām varētu piegādāt papildu kājnieku kaujas mašīnas “Marder”, bruņutransportierus “Fuchs” un vecākus kaujas tankus “Leopard 1”. Šiem uzņēmumiem pašlaik ir 88 norakstīti tanki “Leopard 1A5”, no kuriem 80 ir iespējams izremontēt. 20 šādi tanki varētu būt gatavi “astoņu mēnešu laikā no pasūtījuma brīža”. Par 40 kājnieku kaujas mašīnām “Marder”, kuras Vācijas valdība jau ir apsolījusi Ukrainai, nozares pārstāvji izteicās, ka 20 no tām var tikt piegādātas līdz aprīļa beigām, bet pārējās jānosūta no Bundesvēra noliktavām. Ukraina no gada vidus varētu saņemt arī 40 jaunražotus bruņutransportierus “Fuchs”.