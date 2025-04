Foto: Shutterstock

Krievijā plosās kartupeļu inflācija – tur tie ir dārgākie pasaulē. Cik simtus procentu kāpušas vairumtirdzniecības cenām?







Straujais kartupeļu cenu kāpums, kas pagājušajā gadā skāra Krieviju, turpina paātrināties. Vairumtirdzniecības cenas, par kurām ražotāji pārdod kartupeļus mazumtirdzniecības ķēdēm, 2025. gada aprīļa sākumā pieauga par 285,5% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu – no 11,4 rubļiem līdz 42,4 rubļiem par kilogramu (bez PVN), ziņo NEWS.ru, atsaucoties uz analītiskā centra AB-Center datiem.

Līdz ar to Krievijas kartupeļi kļuvuši gandrīz trīs reizes dārgāki nekā vidēji pasaulē, kur to cena ir 17 eirocenti par kilogramu jeb aptuveni 15,9 rubļi.

Sekojot vairumtirdzniecības cenām, strauji pieaug arī mazumtirdzniecības cenas. Saskaņā ar Rosstat datiem līdz 2024. gada beigām kartupeļi veikalos sadārdzinājās par 92%, kļūstot par pārtikas preču inflācijas līderi. Līdz 2025. gada martam ikgadējais kartupeļu cenu pieaugums sasniedza 140%, liecina AB-Center aprēķini.

“Ja vairumtirdzniecības cenas pieauga par 31 rubļiem, tad mazumtirdzniecības cenas – par 42,3 rubļiem. Tā kā sākotnējie cenu līmeņi vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā atšķiras, vairumtirdzniecībā kartupeļi kļuva 3,9 reizes dārgāki, bet mazumtirdzniecībā – 2,4 reizes dārgāki,” skaidro AB-Center vadītājs Aleksejs Plugovs.

“Kartupeļu inflāciju” veicina krasais ražas kritums salnu un sausuma dēļ: 2024. gadā lauksaimnieki novāca 7,3 miljonus tonnu kartupeļu, kas ir par 1,2 miljoniem tonnu mazāk nekā gadu iepriekš. Tajā pašā laikā Zemkopības ministrijas vadītāja Oksana Ļuta lēš, ka iekšzemes patēriņam nepieciešami aptuveni 8 miljoni tonnu.

Kartupeļu deficīta draudu dēļ valdība no 2025. gada janvāra atļāva beznodokļu importu no “draudzīgām valstīm”. Turklāt Valsts domes priekšsēdētāja vietnieks Boriss Černišovs ierosināja ieviest pagaidu valsts regulējumu kartupeļu mazumtirdzniecības cenām. “Kartupeļus nereti dēvē par otro maizi, tāpēc nopietnas cenu svārstības šim sociāli nozīmīgajam produktam ievērojami palielina slogu miljoniem ģimeņu budžetiem,” viņš raksta aicinājumā Ekonomikas attīstības ministrijas vadītājam Maksimam Rešetņikovam.

Līdzās kartupeļiem strauji sadārdzinās arī citi “boršča komplekta” dārzeņi: sīpoli gada laikā kļuvuši dārgāki no 16 līdz 28,5 rubļiem, bietes – no 19,7 līdz 26,2 rubļiem, kāposti – no 19,8 līdz 30,4 rubļiem. Vienīgi burkānu cenas pieaugušas minimāli – no 19,4 rubļiem 2024. gada aprīlī līdz 19,9 rubļiem 2025. gada aprīļa sākumā.

gada ražu varētu ietekmēt arī neparasti siltā ziema, kas draud ar siseņu un citu lauksaimniecības kaitēkļu invāziju. Ņemot vērā potenciālās ražas problēmas, tostarp neprognozējamus laikapstākļus, dārzeņi un augļi līdz 2025. gada beigām var kļūt par desmitiem procentu dārgāki, brīdina RUDN Universitātes Pasaules ekonomikas un biznesa institūta asociētais profesors Hadžimurads Belharojevs.