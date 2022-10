Krievija slepus izved Ukrainas graudus

Krievijas kravas kuģis “Mikhail Nenashev”, kas pieder ASV sankcijām pakļautai Krievijas aizsardzības firmai, šķērso Bosfora šaurumu ar Ukrainā zagtu labības kravu, kas iekrauta Sevastopoles ostā Krimā. Uzturoties Sevastopoles ostā, kuģa sakaru transponders bija izslēgts, taču satelīts to atklāja. Eksperti uzskata, ka sakaru atslēgšana ir tikpat kā drošs apstiprinājums, ka kuģis iesaistīts nelegālās darbībās. Foto: Yoruk Isik/AP/SCANPIX

Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pētījumā, ko veikuši žurnālisti no ASV ziņu aģentūras “The Associated Press” un dokumentālās programmas “Frontline”, secināts, ka Krievija slepus izvedusi no Ukrainas tūkstošiem tonnu graudu, bet ienākumus par nozagto labību izmantojusi karadarbības apmaksai.

Krievija un Sīrija pārrauga kontrabandas operāciju

Kad pagājušajā vasarā kravas kuģis “Laodicea” ienāca Beirūtas ostā Libānā, Ukrainas diplomāti paziņoja, ka kuģa pārvadātie graudi ir nozagti noliktavās Krievijas okupētajā teritorijā Ukrainā, un mudināja Libānas amatpersonas aizturēt kuģi un tā kravu. Maskava paziņoja, ka šī apsūdzība esot “nepatiesa un nepamatota”.

Libānas ģenerālprokurors piekrita Kremļa viedoklim un pavēstīja, ka 10 000 tonnas miežu un kviešu miltu neesot zagtas, un atļāva kuģi izkraut. Izmeklēšanā, ko veica “AP” un “Frontline” žurnālisti, tika atklāts, ka Sīrijai piederošais kuģis “Laodicea” ir iesaistīts sazarotā Krievijas un Sīrijas amatpersonu pārraudzītā kontrabandas operācijā.

Izmantojot viltotas kravu deklarācijas un manipulācijas kravas pārvadāšanas laikā, tika nozagta Ukrainas labība vismaz 530 miljonu dolāru vērtībā, kas palīdzēja finansēt Krievijas prezidenta Vladimira Putina izvērsto karadarbību Ukrainā.

Arī laupīšana var būt potenciāls kara noziegums

Izmantojot satelītu attēlus un kuģu sakaru sistēmu transponderu datus, tika izsekota vairāk nekā 30 kuģu kustība, veicot vairāk nekā 50 braucienus ar labību no Krievijas okupētajiem Ukrainas rajoniem uz ostām Turcijā, Sīrijā, Libānā un citās valstīs. Žurnālisti izpētīja kuģu maršrutus un kravas dokumentus, caurskatīja ziņojumus sociālajos medijos, intervēja fermerus, jūrniekus un kuģniecības firmu pārstāvjus, atklājot plašas kontrabandas operācijas detaļas. Juristi uzskata, ka šī zagšanas shēma var tikt vērtēta kā potenciāls kara noziegums.

To vada ietekmīgi uzņēmēji un valstij piederošas firmas Krievijā un Sīrijā, no kurām vairākas jau ir pakļautas ASV un ES sankcijām. Pēc iebrukuma Ukrainā Krievijas karaspēks apšaudījis un izlaupījis fermas, labības noliktavas un ostas, dramatiski samazinot graudu un citu pārtikas preču plūsmu no valsts, kas tika dēvēta par Eiropas (un ne tikai) maizes klēti. “Krievijai ir pienākums gādāt, lai civilpersonām netiktu atņemta iztikas iespēja,” uzskata ASV prokurors Deivids Kreins, kas piedalījies daudzu starptautisku kara noziegumu izmeklēšanā. Viņš apzīmējis Krievijas karaspēka darbības Ukrainā kā “atklātu laupīšanu, kas arī ir pārkāpums pēc starptautiskā militārā likuma”.

Krievijas okupācijas spēku amatpersona Andrejs Siguta, kas pārraudzīja graudu izvešanu no elevatora Melitopoles ostā Ukrainas dienvidos, līdz ar četriem citiem Krievijas ierēdņiem ir iekļauti ASV valdības sankciju sarakstā par piedalīšanos Ukrainas labības zagšanā un izvešanā.

Melitopoles mērs Ivans Fjodorovs paziņojis, ka Krievijas okupanti izved lielu daudzumu Ukrainas labības vagonos un kravas auto uz ostām Krievijā un Krimā, kas tika okupēta jau 2014. gadā un pievienota Krievijai. Ukrainā nozagto labību visbiežāk iekrauj kuģos Feodosijas ostā Krimā. Kremlis cenšas noliegt Ukrainas labības zagšanu, taču Krievijas valsts ziņu aģentūra TASS 16. jūnijā pavēstīja, ka Ukrainas labība tiek sūtīta uz Krimu un tālāk klientiem Vidējos Austrumos un Āfrikā.

Satelīts atklāj kontrabandistu maršrutus

“Laodicea” un vēl vairāki beramkravu kuģi pieder kuģniecības firmai “Syriamar Shipping Ltd.”, kas ir saistīta ar Sīrijas prezidenta Bašara al Asada režīmu un kopš 2015. gada pakļauta ASV sankcijām. “AP” žurnālistu pētījumā izsekoti Sīrijas kuģu desmit braucieni no Krievijas okupētās Ukrainas teritorijas uz Turciju, Sīriju un Libānu ar labību, kas nozagta Ukrainā un iekrauta kuģos Krievijas vai Krimas ostās.

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā šā gada februārī pasaules tirgū labības cenas ir strauji kāpušas, vairojot starptautisko kontrabandistu peļņu un ar viņiem saistīto Kremļa politikāņu ienākumus. Lielais pieprasījums pēc labības mudina daudzus pircējus neuzdot liekus jautājumus par kravas izcelsmi.

Lai slēptu zādzību, kuģis ar Ukrainas labību ieiet nelielā Krievijas ostā, piemēram, Rostovā vai Taganrogā, iejauc kravā Krievijas labību un apgalvo, ka tie ir Krievijas graudi. Kravas pārkraušana var notikt arī, kuģiem esot jūrā.