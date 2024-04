Krievijas Brīvprātīgo korpusa kaujinieki stāv uz autokāpnēm preses konferences laikā netālu no Ukrainas robežas ar Krieviju Sumu apgabalā, Ukrainā, 2023. gada 24. maijā.

Krievijas armija strauji palielinās un var kļūt par lielāko kontinentā – ASV ģenerālis ceļ trauksmi







Krievija ir ceļā uz to, lai komandētu lielāko armiju kontinentā, vērtē NATO sabiedroto spēku virspavēlnieks Eiropā, ASV armijas ģenerālis Kristofers Kavoli, ziņo Business Insider.

Krievijas armija šobrīd ir par 15% lielāka nekā tad, kad tā iebruka Ukrainā. “Pēdējā gada laikā Krievija ir palielinājusi savu karavīru skaitu frontes līnijā no 360 000 līdz 470 000,” viņš sacīja, piebilstot, ka skaita pieaugums ir saistīts ar to, ka Krievija ir samazinājusi iesaukšanas vecumu no 27 uz 30 gadiem.

Pēc Kavoli domām, tas viss nozīmē, ka Krievija tuvāko gadu laikā varēs palielināt iesaucamo skaitu par 2 miljoniem.

“Kopumā Krievija ir uz pareizā ceļa, lai komandētu lielāko armiju kontinentā. Neatkarīgi no kara iznākuma Ukrainā Krievija būs nāvējošāka un dusmīgāka uz Rietumiem nekā iebrukuma dienās,” sacīja ģenerālis.

Viņaprāt, Ukrainai nepieciešama pretgaisa aizsardzība, nevis acu pievēršana un ilgas diskusijas. Krievija uz Ukrainu palaida vairāk nekā 40 raķetes un vēl aptuveni 40 uzbrukuma bezpilota lidaparātus.

“Dažas no raķetēm un pašnāvniekiem tika notriektas. Diemžēl tikai daļa,” telegrammā sacīja prezidents Vladimirs Zeļenskis.

Valsts galva atzīmē, ka Krievijas teroristi atkal uzbrukuši kritiskās infrastruktūras objektiem. “Bija vēl viens zemisks raķešu uzbrukums Harkivai un tās apgabalam. Tika mērķēts arī uz citiem objektiem citos reģionos: Kijiva, Zaporožje, Odesa un Ļvova,” viņš sacīja.

Prezidents uzsver, ka katrs kaimiņš Eiropā, katrs partneris redz, cik kritiska ir Ukrainas nepieciešamība pēc pretgaisa aizsardzības, lai spētu pretoties spēcīgajai un arvien lielākajai Krievijas armijai.

“Šobrīd mums ir iespēja pārvarēt Krievijas teroru, un pasaule var pierādīt, ka visi vienādi teroru uztver kā noziegumu. Ja Krievijai tiks atļauts tā turpināt, ja Krievijas raķetes un mīnas skars ne tikai Ukrainu, šī būs globāla atļauja teroram,” atzīmē Zelenskis.