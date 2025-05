Foto: Ekrānuzņēmumi no “X”/@IvanFedorovUA;@Lorelei_0502

Krievijas nežēlīgā atbilde pēc Ukrainas un ASV vienošanās – triecieni pret civilo infrastruktūru; desmitiem ievainoto







Krievijas triecienos Ukrainā aizvadītajā naktī ievainoti vairāk nekā 30 cilvēku, piektdien paziņoja vietējās amatpersonas.

Zaporižjas kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs platformā “Telegram” informēja, ka naktī uz piektdienu rūpnieciskajā pilsētā Krievijas uzbrukumos cietuši 29 cilvēki, kuru vidū ir arī 13 gadus vecs zēns.

Fedorovs norādīja, ka Krievijas triecieni bija vērsti pret civilo infrastruktūru, bojājot dzīvojamās ēkas, universitāti un infrastruktūras objektu.

Ukrainas valsts dzelzceļa kompānija “Ukrzaļiznicja” paziņoja, ka naktī uz piektdienu “plašam uzbrukumam tika pakļauta” tās lokomotīvju remonta rūpnīca Zaporižjā, kā rezultātā izcēlies plašs ugunsgrēks, taču informācijas par cietušajiem nav.

Dņipropetrovskas apgabalā Krievijas bezpilota lidaparāta triecienā cietuši divi vīrieši, apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks.

Triecienus Krievija veica pēc tam, kad Ukraina ar ASV parakstīja vienošanos par Ukrainas derīgajiem izrakteņiem.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka no vienošanās abas puses iegūst vienādi, lai gan konkrētas drošības garantijas Kijivai tajā nav nosauktas.

Zelenskis arī mudināja Ukrainas sabiedrotos, pastiprināt “spiedienu pret Krieviju, lai liktu tai apklust un sēsties pie sarunu galda”.

🚨The death toll from the russian terrorist attack on #Zaporizhzhia is at least 1 dead & 3 injured, report said. Russian Shahed drones hit 🇺🇦civilians & residential areas in the city. Rescue operations ongoing as emergency services search for survivors.#Ukraine #StopRussia pic.twitter.com/3lg9cfU0pg — The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) May 1, 2025

Emergency rescue operations have been completed in #Zaporizhzhia: the number of injured has increased to 29. Rescuers unblock 3 people from the rubble of a house 🙏🙏🙏 ruZZian fuckers! 🤬🤬🤬🤬🤬 pic.twitter.com/Tq7RhkK1Wo — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) May 2, 2025

#Zaporizhzhia — russia launched a drone strike on the city: 29 people were injured, including a 13-year-old child. Residential buildings,a school,and infrastructure were damaged. People spent the night in fear, under the sounds of explosions. Twelve of the injured are in hospital pic.twitter.com/G4vQvip3tR — Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) May 2, 2025

29 people are wounded in a Russian attack on #Zaporizhzhia, including a 13-year-old boy. The enemy launched at least 11 drones at Zaporizhzhia. pic.twitter.com/LfzlzhNf8W — Ivan Fedorov (@IvanFedorovUA) May 2, 2025