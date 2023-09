Krievijas okupētajā Simferopolē izcēlies ugunsgrēks armijas daļā

Krievijas okupētajā Krimā Simferopolē sestdien izraisījies ugunsgrēks armijas daļas teritorijā, platformā “Telegram” vēsta vietējie kanāli.

Pirmie ziņojumi sociālajā medijā parādījās pēc plkst.16.

Okupantu varas struktūru pārstāvis Oļegs Krjučkovs apstiprināja informāciju par ugunsgrēku, tomēr apgalvoja, ka tā esot “parasta sadzīves rakstura degšana”.

“Telegram” kanāli gan vēsta, ka pirms ugunsgrēka izraisīšanās bijis dzirdams sprādziens.

Ugunsgrēks izraisījies degvielas cisternu noliktavas rajonā, vēsta kanāls “Krimskij veter” (“Krimas vējš”).

Sociālajos tīklos arī publicētas ziņas, ka sestdien Krimā ugunsgrēks izraisījies arī Feodosijā.

“Mums ziņo, ka Feodosijā Tepe-Obas kalnā, kur šobrīd ir ugunsgrēks, varētu būt izvietota Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma – ļoti jau laba panorāma no turienes paveras. Turam īkšķus,” mudina “Krimskij veter” autors.

A military unit is on fire in Simferopol.

📹A Russian military base in Simferopol, Crimea, Ukraine is on fire. According to the self-appointed Crimean official Oleg Kruchkov, this is "a regular fire caused by internal factors." Reports from the local Telegram channels, however, claim that explosions had been heard… pic.twitter.com/gYXlzpykEc — TVP World (@TVPWorld_com) September 9, 2023

Feodosia -Crimea, Ukraine

– occupied by Russia ❗

Next Big Bavovna 🔥🔥🔥

On Mount Tepe-Oba in Feodosia something is on fire. Lots of smoke rises 💨 🤌 Unclear what excactly is burning. No further details for the moment. pic.twitter.com/a5IMbAviyE — LX (@LXSummer1) September 9, 2023